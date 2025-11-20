永夜來臨！美國這城市迎今年最後一次日出 居民將陷入64天黑暗

美國阿拉斯加州最北端城市烏特恰維克（Utqiagvik）本週迎來今年最後一次日出，象徵當地正式踏入長達64天的「極夜」，一直到2026年1月22日，5千名居民都必須在連續黑暗與零下酷寒中度過北極冬季。（圖擷取自社群平台Ｘ）

美國阿拉斯加州最北端城市烏特恰維克（Utqiagvik）本週迎來今年最後一次日出，象徵當地正式踏入長達64天的「極夜」，一直到2026年1月22日，5千名居民都必須在連續黑暗與零下酷寒中度過北極冬季。

綜合外媒報導，烏特恰維克位於北極圈以北約300英里，是北美最北的有人定居點。每年11月中旬開始，由於地球自轉軸傾斜使北極地區背向太陽，當地就會進入完全看不到日出的極夜期。

雖然太陽不再升起，但烏特恰維克並非完全漆黑。每天仍能看見數小時淡藍色的「曙暮光」，像清晨微光般的亮度，是冬季僅存的自然光。當地居民形容，「就像每天都停在永遠不會亮起的日出前一秒」。

隨著太陽長期缺席，烏特恰維克氣溫將一路滑落至攝氏零下20度甚至更冷。強風吹過凍海時，體感溫度可能逼近零下30度。氣象團隊指出，極夜期間北極上空冷空氣迅速累積，有時甚至會突破高緯邊界，向南推進至美國本土，引發強烈寒流，是北美冬季天氣的重要推手之一。

對居民而言，極夜不是「變暗而已」，而是整座城市的生活方式會跟著調整。學校、商店、醫療院所都得依賴全天候照明運作，社區也會舉辦活動幫助人們維持作息。有居民向外媒表示：「黑夜久了，反而會分不清現在是早上10點還是晚上10點。」

根據天文計算，烏特恰維克下一次迎接真正的日出，將是在2026年1月22日。屆時太陽會重新越過地平線，象徵冬季最黑暗的時刻結束。當地每年都會有人站在海岸邊迎接第一道金光，成為象徵重生的年度時刻。更特別的是，再過幾個月，烏特恰維克將從「永夜」切換成「永晝」，是北極獨有的季節舞台。

A stunning timelapse captures the final sunrise and sunset of the year in Utqiaġvik, Alaska, as the northernmost U.S. town enters 65 days of polar night. ???? pic.twitter.com/5vkxKehhFb — AccuWeather （@accuweather） November 19, 2025

