為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    永夜來臨！美國這城市迎今年最後一次日出 居民將陷入64天黑暗

    2025/11/20 21:41 即時新聞／綜合報導
    美國阿拉斯加州最北端城市烏特恰維克（Utqiagvik）本週迎來今年最後一次日出，象徵當地正式踏入長達64天的「極夜」，一直到2026年1月22日，5千名居民都必須在連續黑暗與零下酷寒中度過北極冬季。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    美國阿拉斯加州最北端城市烏特恰維克（Utqiagvik）本週迎來今年最後一次日出，象徵當地正式踏入長達64天的「極夜」，一直到2026年1月22日，5千名居民都必須在連續黑暗與零下酷寒中度過北極冬季。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    美國阿拉斯加州最北端城市烏特恰維克（Utqiagvik）本週迎來今年最後一次日出，象徵當地正式踏入長達64天的「極夜」，一直到2026年1月22日，5千名居民都必須在連續黑暗與零下酷寒中度過北極冬季。

    綜合外媒報導，烏特恰維克位於北極圈以北約300英里，是北美最北的有人定居點。每年11月中旬開始，由於地球自轉軸傾斜使北極地區背向太陽，當地就會進入完全看不到日出的極夜期。

    雖然太陽不再升起，但烏特恰維克並非完全漆黑。每天仍能看見數小時淡藍色的「曙暮光」，像清晨微光般的亮度，是冬季僅存的自然光。當地居民形容，「就像每天都停在永遠不會亮起的日出前一秒」。

    隨著太陽長期缺席，烏特恰維克氣溫將一路滑落至攝氏零下20度甚至更冷。強風吹過凍海時，體感溫度可能逼近零下30度。氣象團隊指出，極夜期間北極上空冷空氣迅速累積，有時甚至會突破高緯邊界，向南推進至美國本土，引發強烈寒流，是北美冬季天氣的重要推手之一。

    對居民而言，極夜不是「變暗而已」，而是整座城市的生活方式會跟著調整。學校、商店、醫療院所都得依賴全天候照明運作，社區也會舉辦活動幫助人們維持作息。有居民向外媒表示：「黑夜久了，反而會分不清現在是早上10點還是晚上10點。」

    根據天文計算，烏特恰維克下一次迎接真正的日出，將是在2026年1月22日。屆時太陽會重新越過地平線，象徵冬季最黑暗的時刻結束。當地每年都會有人站在海岸邊迎接第一道金光，成為象徵重生的年度時刻。更特別的是，再過幾個月，烏特恰維克將從「永夜」切換成「永晝」，是北極獨有的季節舞台。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播