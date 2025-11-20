為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    全球首具「最完整幼年三角龍化石」 富藝斯1.6億落槌

    2025/11/20 20:30 即時新聞／綜合報導
    全球史上首具最完整的幼年三角龍化石「Cera」。（圖擷取自Phillips官網）

    國際拍行富藝斯（Phillips）今年首度將藝術品與自然歷史標本，一起在秋季現代與當代藝術拍賣登場，其中有一具距今約6600萬年、全球史上首具最完整的幼年三角龍化石「Cera」，成為本次拍賣的焦點話題。根據富藝斯拍賣資料，這具幼年三角龍化石最終以537萬美元（約新台幣1.6億元）成交。

    綜合外媒報導，富藝斯於美東時間11月19日至20日，在紐約舉辦秋季現代與當代藝術拍賣，最受到各界矚目的拍品，是來自白堊紀晚期北美洲的幼年三角龍化石「Cera」，因為它是10多年來，首次在美國拍賣市場亮相的三角龍化石，估價約250萬至350萬美元（約合台幣7千7百萬至1億8百萬元），被安排在19日晚間登場。

    富藝斯介紹，「Cera」於2016年由化石獵人奧爾森（Gary Olso）在美國南達科他州發掘出土，為考古史上罕見的三角龍幼年個體化石，其頭骨、脊柱與四肢保存良好，原始骨骼高達70%，完整度高於其他同類，成為目前已知首具最完整幼年三角龍化石。考古學家指出，「Cera」體長約14英呎（約4.3公尺），死亡年齡推估在2至6歲之間。

    值得注意的是，「Cera」這個名字是致敬1988年，由美國動畫導演布魯斯（Donald Bluth）執導的經典電影《歷險小恐龍》（The Land Before Time），劇中有一隻個性好鬥又固執的年幼雌性三角龍，牠的名字正是「Cera」。

    「Cera」這個名字是致敬美國動畫導演布魯斯（Donald Bluth），於1988年執導的經典動畫電影《歷險小恐龍》中的年幼三角龍。（圖擷取自@DonBluth 社群平台「X」）

