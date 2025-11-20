台灣有事風波》中國「稀土震撼」再來？日本2原因不怕

中國如果再次打出稀土牌，日本早有因應策略。（美聯社檔案照）

中國針對日本首相高市早苗「台灣有事可能構成日本存亡危機」的國會答辯，啟動了各種騷擾反制的措施，但卻沒有像2010年釣魚台撞船事件後對日本打「稀土」牌，也沒像過去一樣放任民間發動反日示威。中國籍學者柯隆分析指出，稀土牌對日本的效果不大；而若放任民眾走上街頭，以目前的社會氣氛，很快就會演變成反政府示威。柯隆表示，中國能打的牌有限，目前最該警戒的是日本人在中國的人身安全。

柯隆為東京財團政策研究所主席研究員，由於是中國出身的學者，近日由於日中關係生變，他在日本政論節目中分析也備受矚目。柯隆在網路頻道「樂待」19日播出的對談節目中被問及中國是否會對日本打出「稀土」的問題時表示，效果不大，畢竟中國已經對日本用過這一招了。

日廢棄家電回收稀土 技術成熟

2010年中國漁船在尖閣諸島（釣魚台列嶼）海域，惡意衝撞日本海保巡邏船，中國船長被捕，中國立即採取報復措施，以間諜罪嫌逮捕在中國境內的日本人，當時的民主黨政府雖然屈服釋放船長，但中方仍對日本打出稀土牌，表面上並未宣布停止出口，但刻意延緩通關時間，日本當時將此稱為「稀土」震撼。

柯隆表示，經歷過這次的稀土震撼，日本著手研發回收技術，從廢棄家電和零件中回收稀土，目前這套技術已非常成熟。

馬來西亞精煉稀土 迎頭趕上

另一方面，日本也另覓供應鏈，減低對中國稀土的依賴。柯隆表示，中國對美的稀土出口管制延後一年，日本企業有大量在美設廠，再加上馬來西亞等地未來也能精煉稀土，即使中國打「稀土」牌，對日本來說並不可怕。

另外在2010年撞船事件和2012年日本將尖閣諸島收歸國有後，中國國內均爆發了大規模的反日活動，但這次即使中方指控高市的發言觸及中國「核心利益」，但民間反日示威活動卻未發生。

柯隆表示，因為以中國現在社會氣氛，一旦讓群眾上街，很快就會演變成反政府示威。他指出，中國的經濟非常嚴峻，景氣變差會讓貧富差距迅速擴大，社會底層衰退加快，而年輕人的失業率也很高，這兩大群體，一旦有機會就很容易走向犯罪。當前中國社會瀰漫著非常不穩定的氣氛。這也是為什麼中國政府這次完全不敢讓示威發生。

柯隆也提醒，中國人之間的鬧事，很快就會被抓、處罰，但若對日本人施暴，他們可以推說是「愛國行為」。所以他覺得滯留中國的日本人需要對此高度警戒。

