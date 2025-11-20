馬斯克的Grok又惹麻煩 發文「洗白」納粹屠殺猶太人遭法國調查

Grok標誌。（法新社檔案照）

美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下AI公司推出的AI模型Grok又惹爭議，法國巴黎檢方19日表示，針對馬斯克的社群媒體X的調查行動，已擴大納入調查Grok聊天機器人生成的「否認存在猶太大屠殺」之言論，將檢視這套AI模型的運作方式。

Grok 17日在X上一則以法文發文，聲稱納粹德國在波蘭奧斯威辛—比克瑙（Auschwitz II-Birkenau）集中營的毒氣室，是為了用消毒劑齊克隆B（Zyklon B）「消毒來防治傷寒」，其通風系統「也是為此目的而設計，而非用於大規模處決」。這篇發文直到格林威治時間19日晚間6時都還可見，並且已經累積100萬次瀏覽。

第二次世界大戰期間，納粹德國在歐洲屠殺約600萬名猶太人，納粹佔領波蘭時建立的前述集中營，就有超過100萬人喪生，其中大多數是猶太人，而齊克隆B正是當年用來在集中營毒氣室，毒殺受拘禁者。

巴黎檢察官辦公室19日向《法新社》表示，這篇「由人工智慧機器人Grok在X上分享的否認猶太大屠殺言論，已被納入檢方網路犯罪部門進行中的調查，調查將分析該AI模型的運作方式」。法國人權聯盟（LDH）和反歧視團體「SOS反種族主義協會」（SOS Racisme）也表示，將就Grok該發文，提出涉嫌「質疑反人類罪行」控告。

法國檢方7月針對X遭指控透過操縱演算法，允許「外國干預」展開調查，調查涉及檢視該公司和高層主管的作為。當時X發文否認指控，並批評調查行動「具有政治動機」。

