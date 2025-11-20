廣島牡蠣整排張殼暴斃！死亡率飆9成 背後真相曝光

日本冬季海味代表的「牡蠣」，今年卻爆發大規模死亡的罕見災情。（牡蠣示意圖，資料照）

向來被視為日本冬季海味代表的「廣島牡蠣」今年卻爆發罕見災情，瀨戶內海沿岸多地陸續傳出牡蠣「整排張殼而死」、殼內空空如也的異常景象，死亡比例甚至高達八、九成。這波大規模死亡不僅重創產地，也讓日本政府緊急介入，被地方形容為「已達災害等級」，更暴露海洋環境變動對水產養殖的巨大衝擊。

綜合日媒報導，最嚴重的廣島縣吳市與中部沿岸，多名業者形容拉起牡蠣養殖架時，「整串牡蠣全都張開殼、裡面沒有肉」，往年可收成200公斤以上的剝殼牡蠣，今年卻只剩30公斤左右，存活的也多呈現茶褐色、完全失去商品價值。水產廳彙整資料指出，瀨戶內海沿岸的愛媛縣、香川縣、兵庫縣等地也同步爆發高於往年的死亡率，部分海域甚至逼近八至九成，情況之嚴重「前所未見」。

廣島縣水產海洋技術中心指出，今年夏季異常酷熱造成海水溫度長時間偏高，加上降雨稀少、淡水補給不足，使海水鹽分濃度上升，可能直接導致牡蠣產生「生理障礙」而大量死亡。另有縣府與漁協分析，餌料不足、海水溶氧量偏低也可能是加重死亡的因素。

面對產量驟減、災情快速擴大，日本農林水產大臣鈴木憲和19日親赴東廣島視察，並親手拿起死亡的牡蠣殼聽取業者說明。他坦言現場景象「非常嚴峻」，承諾將加速查明原因，並研擬補助措施，協助養殖戶度過危機。

廣島縣知事湯崎英彥則強調，「說到廣島就想到牡蠣」是當地最重要的品牌之一，如今災情擴大到縣內多處漁場「已是災害級別」，縣府正研議提供金融支援、補助新型養殖技術研究，盼在氣候快速變化的時代，為產業找到新的生存方式。

不僅現期牡蠣受創，部分養殖戶更透露「明年預計收成的牡蠣也已經死了8到9成」，顯示災情恐延續至明年冬季。業者無奈表示：「8月前都長得很好，以為會是大豐收的一年，沒想到完全沒有辦法對抗大自然。」

目前岩手、三重、福岡等非瀨戶內海地區尚未傳出異常，但瀨戶內海廣泛的死亡案例已讓日本中央與地方全面警覺。水產廳表示，將持續調查全貌並盡速找出科學原因，作為後續制定水產補助與環境對策的重要基礎。

日本多地傳出牡蠣「整排張殼而死」、殼內空空如也的異常景象。（擷取自社群平台Ｘ）

