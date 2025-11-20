重機具也沒轍！52噸巨鯨陳屍美國海灘 專家嘆：太大隻拖不動

美國南塔克特島海灘驚見52噸重抹香鯨屍體擱淺，因體型過於龐大，當局坦言無法移除，只能任其受潮汐沖刷。（圖：自南塔克特海洋哺乳動物聯盟）

，美國麻州南塔克特島（Nantucket）海灘上週日（16日）驚見一隻巨大的抹香鯨屍體被沖上岸。面對這隻重達52噸的龐然大物，當地官員與專家經過評估後無奈承認，由於鯨魚實在「太大、太重」，目前沒有任何重機具能將其移除。

據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，「南塔克特海洋哺乳動物聯盟」指出，這是一隻雄性抹香鯨，體長達50英尺（約15公尺），重量約10萬4000磅（約52噸）。該組織在諮詢專家後發表聲明：「結論是這隻鯨魚太大且太笨重，無法從海灘上移除。沒有任何數量的設備能夠做到這一點。」

由於無法將鯨魚移往內陸，屍體目前只能留在原地受潮汐沖刷。科學家雖然無法進行完整的屍檢，但正在從屍體上採集樣本，將送往實驗室檢測以釐清死因。

儘管鯨魚已經死亡，但法律規定民眾必須與現場保持300英尺（約91公尺）的距離。聯盟也呼籲民眾應保持距離，以尊重的態度遠觀這隻宏偉的動物，並建議使用望遠鏡以免觸法。

據當地媒體報導，這是自2002年以來首隻沖上該島的抹香鯨。抹香鯨是瀕危物種，也是世界上最大的齒鯨，能潛入約600公尺深的水域捕食烏賊與鯊魚，壽命可達60歲。

