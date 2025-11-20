為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    北太平洋快速軍事化！美在關島周邊加強軍演 中國科研船測繪水下戰場

    2025/11/20 18:14 國際新聞中心／綜合報導
    監測資料顯示，美國在關島周邊加強軍事演習的同時，中國也頻繁派遣科學研究船在西北太平洋監測。（美聯社檔案照）

    監測資料顯示，美國在關島周邊加強軍事演習的同時，中國也頻繁派遣科學研究船在西北太平洋監測。（美聯社檔案照）

    位於關島的非營利組織彙整的資料顯示，就在美國加強軍事演習的同時，上個月有5艘中國科學研究船，包括用於太空與飛彈追蹤以及水下測繪的船隻，出現在西北太平洋。

    路透20日報導，太平洋島嶼安全中心（Pacific Center for Island Security）指出，北太平洋的快速軍事化沒有受到足夠關注，導致島嶼居民在任何大國衝突中都可能成為目標。

    該中心負責人貝提斯（Leland Bettis）表示，美國及相關雙邊、多邊演習的次數非常頻繁，「中國派出科研船到這個區域，去測繪實質上的水下戰場空間，這件事令人意外嗎？大概不會。」

    該中心20日啟動的「密克羅尼西亞安全監測器」（Micronesia Security Monitor）顯示，過去1個月有3艘中國科研船，包括太空與飛彈追蹤船「遠望7號」，在太平洋島國吉里巴斯附近活動。

    吉里巴斯與北京關係密切，擁有龐大的專屬經濟海域，面積達360萬平方公里（140萬平方英里）。該國去年曾對中國試射洲際彈道飛彈，且落在其附近海域表達關切。

    監測器顯示，另外2艘中國科研船在美國屬地關島以東航行，靠近與美國簽署防衛協定的島國密克羅尼西亞聯邦與馬紹爾群島。

    對此，中國外交部和吉里巴斯均未回覆置評請求。

    監測器顯示，從8月到11月，美國與盟友在關島附近共舉行9場多邊軍事演習。美國、日本、印度和澳洲等國參與的「馬拉巴爾演習」（Exercise Malabar）20日落幕，演訓內容包括反潛作戰與防空演練。澳洲國防軍表示，這項演習對「嚇阻印太地區的脅迫行為」至關重要。

    美國在關島與馬紹爾群島設有軍事基地，並擁有帛琉、密克羅尼西亞與馬紹爾群島等3個自由聯合國家的飛航與海域通行權。

    貝提斯表示，30年前，美國在這些地區的存在構成嚇阻力量，但如今在現代科技的影響下，「反而使我們成為目標」。

