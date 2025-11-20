為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    紀念奈良出首位女首相 家鄉開賣「早苗醬餅乾」

    2025/11/20 18:51 即時新聞／綜合報導
    奈良土產店可以買到早苗醬餅乾。（圖擷取自@livedoornews「X」）

    奈良土產店可以買到早苗醬餅乾。（圖擷取自@livedoornews「X」）

    為了紀念日本奈良縣出現首任女首相高市早苗，印有高市早苗似顏繪的「早苗醬餅乾」正式發售，該餅乾在奈良縣餅飯殿中心街的土產店「繪圖屋」與官方網站販售，不過官網目前已完售，需要等待補貨。

    讀賣新聞》報導，「早苗醬餅乾」是為了慶祝高市早苗就任首相而特別製作的，目的在於「讓更多人為奈良感到自豪」。餅乾共有12塊，含稅售價972日圓，款式分別為高市早苗似顏繪、奈良鹿、奈良縣初總理大臣、女性初總理大臣4種，每種有3塊。

    此外，購買「早苗醬餅乾」還有附贈隨機1款明信片，1款是高市早苗在奈良公園餵鹿吃米餅、1款是高市早苗身穿奈良時代的天平衣裝站在平城宮遺址前，還有1款是隱藏版圖案。

    自消息公開後，「早苗醬餅乾」引起人們關注，對此，負責人松浦一葉表示，希望「早苗醬餅乾」能鼓勵遊客對奈良的觀光，和當地特產產生興趣。

    早苗醬餅乾內有有12片餅乾與隨機1張明信片。（圖擷取自@kabu_matsutori「X」）

    早苗醬餅乾內有有12片餅乾與隨機1張明信片。（圖擷取自@kabu_matsutori「X」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播