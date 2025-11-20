紀念奈良出首位女首相 家鄉開賣「早苗醬餅乾」

奈良土產店可以買到早苗醬餅乾。（圖擷取自@livedoornews「X」）

為了紀念日本奈良縣出現首任女首相高市早苗，印有高市早苗似顏繪的「早苗醬餅乾」正式發售，該餅乾在奈良縣餅飯殿中心街的土產店「繪圖屋」與官方網站販售，不過官網目前已完售，需要等待補貨。

《讀賣新聞》報導，「早苗醬餅乾」是為了慶祝高市早苗就任首相而特別製作的，目的在於「讓更多人為奈良感到自豪」。餅乾共有12塊，含稅售價972日圓，款式分別為高市早苗似顏繪、奈良鹿、奈良縣初總理大臣、女性初總理大臣4種，每種有3塊。

此外，購買「早苗醬餅乾」還有附贈隨機1款明信片，1款是高市早苗在奈良公園餵鹿吃米餅、1款是高市早苗身穿奈良時代的天平衣裝站在平城宮遺址前，還有1款是隱藏版圖案。

自消息公開後，「早苗醬餅乾」引起人們關注，對此，負責人松浦一葉表示，希望「早苗醬餅乾」能鼓勵遊客對奈良的觀光，和當地特產產生興趣。

早苗醬餅乾內有有12片餅乾與隨機1張明信片。（圖擷取自@kabu_matsutori「X」）

