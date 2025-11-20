中國「首席科學家」僅高中學歷 江蘇科大通報解聘學術騙子

江蘇科技大學首席科學家郭偉被爆涉嫌學歷造假與侵占科研經費。（擷自微博）

中國近日再爆學術造假醜聞，江蘇科技大學首席科學家郭偉被曝冒稱多國學術頭銜，主持七項國家級科研項目，實際卻涉嫌學歷造假與侵占科研經費。校方18日晚間通報，郭偉已被解除聘用協議，並第一時間向公安機關報案，案件正在偵辦中。此事引發社會對高校人才引進審核漏洞的廣泛關注。

綜合多家中國媒體報導，郭偉曾任江蘇科技大學首席科學家、材料科學與工程學院教授、博士生導師，並獲國家重大人才工程A類創新人才、德國洪堡青年學者、美國金屬材料學會傑出科學家及2025年當選俄羅斯工程院外籍院士。他還宣稱主持國家級科研項目7項，發表SCI論文170多篇，獲國際專利68項，曾獲國家科學技術進步獎一等獎與二等獎。

然而經查，郭偉的多項學歷、獎項及科研成果明顯與公開資料不符，網傳其僅具高中學歷，此外其論文、科研項目及高考狀元身分均存在疑點，部分企業經營情況亦屬虛構。

江蘇科技大學通報指出，校方早在9月即啟動調查程序，認定郭偉存在嚴重學術不端行為，立即解除聘用協議，並向公安機關報案。校方表示，在引進郭偉過程中存在材料審核把關不嚴等問題，將嚴肅問責。據了解，郭偉被引進時享有300萬元安家費、140萬元年薪及每年500萬元科研經費的高待遇。

此次事件再次凸顯中國高校人才引進、科研審核制度漏洞。《北京日報》評論指出，郭偉以假履歷、假榮譽博取信任，「重頭銜，輕能力」、「重履歷，輕實力」，讓騙子得以順利進入學術體制，荒唐情況令人警醒。

中國學術界近年來類似造假案例層出不窮。根據《自然》（Nature）統計，2023年全球撤稿約1萬4000篇英文論文，其中三分之二涉及中國合著者。

