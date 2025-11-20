BBC怎麼了？才向川普道歉完 又向凱特王妃致歉

英國威爾斯王妃凱特11日在英格蘭國家紀念植物園出席紀念一戰停戰的相關活動。（美聯社）

英國廣播公司（BBC）日前才為不當剪輯美國總統川普的發言而向川普致歉，豈料該公司隨後又得向另一名大咖道歉，這回被道歉的苦主是現年43歲、堪稱最有人氣的英國王室成員，凱特王妃。

BBC新聞主播兼特派員維迪亞納坦（Rajini Vaidyanathan）11日在播報「第一次世界大戰停戰紀念日」（Armistice Day）相關活動的新聞時，多次以其婚前娘家全名－－凱特．密道頓（Kate Middleton），來稱呼正式頭銜為「威爾斯王妃凱瑟琳」（Catherine, Princess of Wales）的凱特王妃，引發觀眾不滿。

BBC14日罕見發表聲明向凱特王妃致歉，坦承在報導一戰停戰日紀念日相關活動期間，誤將威爾斯王妃凱瑟琳喚作凱特．密道頓，「我們為在數小時的直播期間的這些錯誤致歉。」

BBC的聲明還說，在更廣泛的一戰停戰日紀念相關活動的報導中，「我們都用正確的頭銜稱呼凱瑟琳」。

威爾斯王妃凱瑟琳是英王查爾斯三世的長子、威爾斯親王威廉之妻，其婚前名字凱特（Kate）是凱瑟琳（Catherine）的暱稱，台媒大多仍稱之為「凱特王妃」，但並不會冠上其婚前娘家姓氏。

此前，BBC在13日晚間就其招牌新聞節目「廣角鏡」（Panorama）於去年美國總統大選投票前夕播出的1個單元中，不當剪輯拼接美國總統川普的發言內容，向川普致歉，但拒絕川普的賠償要求。

