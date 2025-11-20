為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    法國法院阻止拍賣世上最早計算器 稱該物品符合國家寶藏定義

    2025/11/20 16:45 編譯謝宜哲／綜合報導
    巴黎法院19日臨時阻止帕斯卡計算器的拍賣。（法新社）

    巴黎法院19日臨時阻止帕斯卡計算器的拍賣。（法新社）

    世界上最早的計算機器之一「帕斯卡計算器」（La Pascaline）將不會按原計畫在法國拍賣，因為巴黎法院19日臨時阻止該歷史性物品的拍賣。

    根據《英國廣播公司新聞網》（BBC）報導，法國數學家帕斯卡（Blaise Pascal）於1642年開發出「帕斯卡計算器」。預定將其拍賣的佳士得（Christie's）拍賣行稱，「帕斯卡計算器」是「拍賣史上最重要的科學儀器」。

    佳士得拍賣行表示，帕斯卡發明世上最早的計算器時年僅19歲。目前這種計算器僅存9台。官方收藏說明中稱，「帕斯卡計算器」是歷史上首次嘗試用機器替代人類思維的發明。估價顯示，該計算器成交價可能在200萬至300萬歐元之間。

    科學家和研究人員對此提起法律訴訟，要求對「帕斯卡計算器」進行文物保護，並主張它應該被列為國家寶藏。法國巴黎法院19日暫時阻止法國文化部長達蒂（Rachida Dati）5月簽發的出口許可證（export authorisation）。達蒂簽發的證書上有2位專家的簽名，其中1位來自羅浮宮。

    巴黎法院指出，「帕斯卡計算器」的歷史和科學價值使其符合「國家寶藏」的定義，因而受到法國文物保護法的保護。

    巴黎法院裁決認為，該許可證是否合法仍有「嚴重疑慮」，因此暫時停止其效力，直到最終判決出爐。

    佳士得拍賣行已確認，不會繼續進行「帕斯卡計算器」的拍賣。該拍賣行發言人在聲明中表示，鑑於法院臨時性決定，暫停拍賣該計算器。

