    首頁 > 國際

    中國記者想釣魚！問「台灣是中國一省？」慘被聯合國官員反殺

    2025/11/20 17:03 即時新聞／綜合報導
    中國記者問官方文件語言中是否稱「台灣為中國的一省」？結果慘遭聯合國秘書長發言人杜雅里克直接回答：「我不知道大會文本有任何的變化。」（取自聯合國官網影片）

    日本首相高市早苗日前發布「台灣有事」言論，引發中日關係緊張。日前，有中國記者在聯合國例行記者會上提到相關議題，並藉機詢問聯合國在官方文件上措辭是否仍稱「中國台灣省」，結果慘遭聯合國秘書長發言人杜雅里克直接回答：「我不知道大會文本有任何的變化。」

    本月17日聯合國例行記者會中，一名中國記者提到近日「台灣有事」引發中日關係緊張一事，他要求杜雅里克「重申聯合國有關台灣的官方立場」。杜雅里克對此回答，「我已經提醒過你，這基於大會的決議，2758號決議。」

    然而，中國記者仍持續追問：「所以文件中的官方語言中，台灣仍是中國的一個省，我這樣說是正確的嗎？」杜雅里克對此直接回應：「我不知道大會文本有任何的變化」。他表示，聯合國希望看到的是兩個國家降低緊張局勢並恢復對話。

    該記者又問，聯合國成員是否該尊重其他國家的領土完整及主權，杜雅里克則表示：「每個會員國都應該支持和尊重聯合國憲章。」

    相關影片請見聯合國網站（約20分33秒開始）

