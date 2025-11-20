為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    找淫魔當軍師代價好大！美前財長桑默斯停開哈佛課 退出OpenAI董事會

    2025/11/20 16:38 編譯陳成良／綜合報導
    私訊艾普斯坦後果慘烈，桑默斯（圖）遭美政商學界全面切割。（彭博檔案照）

    私訊艾普斯坦後果慘烈，桑默斯（圖）遭美政商學界全面切割。（彭博檔案照）

    美國前財長、哈佛大學教授桑默斯（Larry Summers）因捲入已故「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的私訊醜聞，風暴持續擴大。哈佛大學證實已啟動調查，桑默斯將停止授課，並辭去哈佛甘迺迪學院一處研究中心的主任職務。此外，他也於同日宣布退出人工智慧巨頭OpenAI的董事會。

    根據英國廣播公司（BBC）報導，桑默斯發言人表示，桑默斯認為暫時離開符合中心的最佳利益。哈佛大學則向校刊《哈佛深紅報》證實，正針對最新解密的艾普斯坦文件中涉及哈佛相關人士的資訊進行審查。桑默斯18日曾在課堂上向學生表示，對於自己與艾普斯坦的往來感到「羞愧」，並承諾將退出公共活動，但當時仍堅持要完成教學義務。然而，僅過了一天，其態度急轉直下，宣布剩餘課程將由共同授課教師完成，下學期也未排課。

    遭OpenAI、華府智庫全面切割

    這場醜聞的衝擊面不僅限於學術界。桑默斯19日稍早宣布辭去OpenAI董事會職務，OpenAI隨即發聲明表示尊重其決定。同時，華府自由派智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）也證實，曾任資深研究員的桑默斯已不再隸屬於該組織。這一連串動作顯示，美國政商學界正與這位昔日權威進行快速切割。

    曾找淫魔當「軍師」 追求神秘女弟子

    這場風暴源於上週國會解密的艾普斯坦檔案。文件顯示，桑默斯與艾普斯坦的聯繫一直持續到艾普斯坦2019年被捕的前一天。其中最引發爭議的，是已婚的桑默斯曾在2018年發郵件向艾普斯坦尋求戀愛建議，內容涉及他追求一名被他稱為「經濟學女弟子」的女性，而艾普斯坦則自稱是他的「軍師」（wing man）。

    雖然BBC報導未點名該女性身分，但根據先前《哈佛深紅報》的分析，相關訊息似乎多次指涉倫敦政經學院教授、前中國財政部副部長金立群之女金刻羽。然而，目前尚無證據顯示金刻羽知情或參與其中。

