中國施壓巴拿馬國會議員取消訪台 巴拿馬、美國出手回擊

根據《美聯社》報導，部分巴拿馬國會議員計畫訪問台灣，此舉引發了最新的外交爭議。巴拿馬外交部與美國駐巴拿馬大使19日批評中國駐巴拿馬外交官要求議員取消行程的舉動，巴拿馬外交部更指責中國大使館此舉是「干預」巴拿馬內政。

巴拿馬大報《新聞報》（La Prensa）此前報導，中國駐巴拿馬大使館要求10名計畫訪台的國會議員「立即取消行程」，理由是此舉「嚴重違反一個中國原則」，並構成「對中國內政的干涉」。中國大使館面對媒體詢問時，僅要求參考該報報導。

針對此事，巴拿馬外交部19日發表聲明表示：「作為一個主權國家，巴拿馬不接受限制，也不接受試圖影響其下屬合法決定的壓力。」聲明雖未直接點名中國，但意指明確。此前，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）曾表示該行程未獲行政部門批准，並提醒議員外交政策由行政權負責。

美大使表態：中國不該介入

美國駐巴拿馬大使卡布雷拉（Kevin Marino Cabrera）19日也就此爭議表態，稱中國大使館「不應該介入這些議題」。美國政府今年以來持續關注中國在中美洲的影響力，包括指控中國可能影響巴拿馬運河運作。

穆里諾曾感嘆巴拿馬被捲入美中緊張局勢。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今年2月首訪巴拿馬時，就將中國影響力列為首要議題。穆里諾當時表示，巴拿馬將不再續簽即將到期的中國「一帶一路」協議。

部分計畫本週稍晚訪台的議員為其決定辯護，表示此行是為了考察能幫助巴拿馬現代化的模式，以及尋求投資與合作機會。

