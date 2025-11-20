殺人犯控監獄禁「抹醬」違反人權 受害者家屬痛批「荒謬且刺痛人心」

近日澳洲一名囚犯因在監獄吃不到國民美食「維吉麥醬」（Vegemite），竟將司法部及矯正機構告上法庭。（美聯社）

澳洲獄政近日爆出離奇官司：一名殺人犯不滿獄方禁止供應國民美食「維吉麥醬」（Vegemite），竟以「剝奪澳洲人享受其文化權」為由向法院提告。此案不僅在當地引發譁然，更引起受害者家屬強烈不滿，痛批「荒謬且刺痛人心」。

根據《美聯社》報導，54歲的安德烈．麥克尼（Andre McKechnie）向維多利亞州最高法院提出訴訟，控告該州司法部及矯正機構，指控其違反《人權與責任憲章》，剝奪他「享受澳洲文化」的權利，理由竟是獄中無法吃到國民抹醬「維吉麥醬」。

請繼續往下閱讀...

麥克尼要求法院宣告禁令違法，並重作決定。他同時主張，獄方未提供「足以維持身心健康」的食物，也觸犯「矯正法」。該案預計明年開審。

維多利亞州自2006年起即全面禁止維吉麥醬進入監獄。獄方指出，該抹醬的濃烈氣味會干擾毒品緝查犬的判斷，且因含酵母成分，有被用來私釀酒精的風險，並指出過去曾有囚犯將毒品塗抹上維吉麥醬，企圖逃避檢查。

維吉麥醬自1923年問世，是澳洲家喻戶曉的國民抹醬，長期被視為補充維生素B的主要來源，深受多數澳洲人喜愛，澳洲搖滾樂隊Men at Work更在經典歌曲〈Down Under〉中唱到「維吉麥三明治」，讓全球好奇這神祕食物。但許多外國人品嘗後卻不敢恭維，美國前總統歐巴馬曾說它「很可怕」。

今年4月澳洲政府甚至為了維吉麥醬與加拿大槓上，起因是加拿大禁止了一家位於多倫多的咖啡館出售罐裝和塗抹在吐司上的維吉麥醬，被媒體戲稱為「Vegemite門」。

儘管維吉麥醬在澳洲地位崇高，此案仍讓受害者家屬怒火中燒。維權律師赫朗（John Herron）痛批此案是「荒唐至極」，直言：「作為受害者，我們幾乎沒有任何權利，卻還得面對加害者抱怨吃不到抹醬，這就像在我們傷口上撒鹽。」

赫朗的女兒2019年在墨爾本遭毆打致死，凶嫌因精神障礙被判無罪。他怒稱，囚犯對 Vegemite 的訴求完全是「額外待遇」，凸顯司法制度過度關注加害者。

麥克尼現關押於最高戒備的波特菲利普監獄。他1994年在昆士蘭州刺死富商庫內（Otto Kuhne），被判終身監禁。據悉，他曾在維州假釋8年，但後來「自己決定回到監獄」，目前已再次服刑10年。

司法部與矯正機構均以案件進入司法程序為由拒絕評論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法