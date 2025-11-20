在日台灣同鄉會12團體發聲 譴責中國製造反日氛圍

日中因日本首相高市早苗「台灣有事」答詢，關係緊張，「在日台灣同鄉會」等12個在日團體發布共同聲明，批評中國對於高市的發言反應過度，以及中國駐大阪總領事薛劍出言恫嚇，製造反日氛圍。（彭博資料照）

日中因日本首相高市早苗「台灣有事」答詢，關係緊張，「在日台灣同鄉會」等12個在日團體發布共同聲明，批評中國對於高市的發言反應過度，以及中國駐大阪總領事薛劍出言恫嚇，製造反日氛圍。

在日台灣同鄉會等團體19日在官網以「關於高市首相『存亡危機事態』發言引發中國過度主張的共同聲明」。

內容指出，高市在眾議院預算委員會中提到「若中國以武力封鎖台灣，可能構成存亡危機事態」的答詢，是基於安全保障相關法案框架下的假設性討論，是日本政府正式立場，並無任何問題。

聲明批評，薛劍發表完全不符公職身分的斬首野蠻言論恫嚇，中國外交部、國台辦等部門以及中共官媒隨後以強烈措辭警告日本，勸告中國公民暫時勿前往日本，製造整體反日氛圍。

12個團體在聲明中強調，只要中國不試圖以武力改變現狀，日本就不會陷入存亡危機事態，當然也無需派遣自衛隊。聲明並指出，「中華人民共和國從未統治過台灣一天，台灣的主權屬於台灣人民」。

聲明也提到中國違背「中英聯合聲明」，侵蝕香港民主制度，批評中國已經成為「區域不安定因素」，最後呼籲共享自由及民主價值的國家，共同對抗企圖以武力改變現狀的專制政權。

