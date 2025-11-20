為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    在日台灣同鄉會12團體發聲 譴責中國製造反日氛圍

    2025/11/20 15:17 中央社
    日中因日本首相高市早苗「台灣有事」答詢，關係緊張，「在日台灣同鄉會」等12個在日團體發布共同聲明，批評中國對於高市的發言反應過度，以及中國駐大阪總領事薛劍出言恫嚇，製造反日氛圍。（彭博資料照）

    日中因日本首相高市早苗「台灣有事」答詢，關係緊張，「在日台灣同鄉會」等12個在日團體發布共同聲明，批評中國對於高市的發言反應過度，以及中國駐大阪總領事薛劍出言恫嚇，製造反日氛圍。（彭博資料照）

    日中因日本首相高市早苗「台灣有事」答詢，關係緊張，「在日台灣同鄉會」等12個在日團體發布共同聲明，批評中國對於高市的發言反應過度，以及中國駐大阪總領事薛劍出言恫嚇，製造反日氛圍。

    在日台灣同鄉會等團體19日在官網以「關於高市首相『存亡危機事態』發言引發中國過度主張的共同聲明」。

    內容指出，高市在眾議院預算委員會中提到「若中國以武力封鎖台灣，可能構成存亡危機事態」的答詢，是基於安全保障相關法案框架下的假設性討論，是日本政府正式立場，並無任何問題。

    聲明批評，薛劍發表完全不符公職身分的斬首野蠻言論恫嚇，中國外交部、國台辦等部門以及中共官媒隨後以強烈措辭警告日本，勸告中國公民暫時勿前往日本，製造整體反日氛圍。

    12個團體在聲明中強調，只要中國不試圖以武力改變現狀，日本就不會陷入存亡危機事態，當然也無需派遣自衛隊。聲明並指出，「中華人民共和國從未統治過台灣一天，台灣的主權屬於台灣人民」。

    聲明也提到中國違背「中英聯合聲明」，侵蝕香港民主制度，批評中國已經成為「區域不安定因素」，最後呼籲共享自由及民主價值的國家，共同對抗企圖以武力改變現狀的專制政權。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播