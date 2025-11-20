兩韓邊境傳不明爆炸！南韓軍官巡邏遭炸傷 直升機緊急後送

南韓士兵在兩韓邊境非軍事區（DMZ）執行任務的資料照。（法新社）

南韓國防部證實，位於兩韓邊境的非軍事區（DMZ）20日發生1起不明爆炸事件，造成1名正在巡邏的南韓軍官受傷。國防部表示，傷者目前情況穩定。

根據《法新社》報導，南韓國防部聲明指出，這起不明爆炸發生於20日上午，地點位於軍事分界線（MDL）的西部前線。受傷軍官隨即被直升機緊急後送就醫，據軍方說法，他目前狀況穩定，沒有生命危險。

軍事分界線位於非軍事區內，這是1個寬約4公里、橫跨朝鮮半島長達250公里的緩衝地帶。該區域以擁有意外形成的野生動物保護區聞名，但同時也被視為無數地雷的埋骨地。

時機敏感 首爾剛提議軍事對話

這起爆炸發生的時機點相當敏感，因為首爾本週才剛向北韓提議舉行軍事會談，這是多年來首次出現此類姿態。首爾在提議中表示，許多根據1953年停戰協定設立的MDL標記隨著時間流逝已經消失，導致雙方在某些地區對邊界線產生了「不同的認知」。

南韓與北韓在技術上仍處於戰爭狀態，因為1953年停止戰鬥的停戰協定從未轉化為和平條約。南韓軍方指出，今年以來已發生約10次北韓軍隊越界事件。2015年，曾有2名南韓士兵在邊境巡邏時遭到北韓埋設的地雷嚴重炸傷，導致1人雙腿截肢，另1人失去1隻腳。

