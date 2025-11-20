為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    兩韓邊境傳不明爆炸！南韓軍官巡邏遭炸傷 直升機緊急後送

    2025/11/20 15:17 編譯陳成良／綜合報導
    南韓士兵在兩韓邊境非軍事區（DMZ）執行任務的資料照。（法新社）

    南韓士兵在兩韓邊境非軍事區（DMZ）執行任務的資料照。（法新社）

    南韓國防部證實，位於兩韓邊境的非軍事區（DMZ）20日發生1起不明爆炸事件，造成1名正在巡邏的南韓軍官受傷。國防部表示，傷者目前情況穩定。

    根據《法新社》報導，南韓國防部聲明指出，這起不明爆炸發生於20日上午，地點位於軍事分界線（MDL）的西部前線。受傷軍官隨即被直升機緊急後送就醫，據軍方說法，他目前狀況穩定，沒有生命危險。

    軍事分界線位於非軍事區內，這是1個寬約4公里、橫跨朝鮮半島長達250公里的緩衝地帶。該區域以擁有意外形成的野生動物保護區聞名，但同時也被視為無數地雷的埋骨地。

    時機敏感 首爾剛提議軍事對話

    這起爆炸發生的時機點相當敏感，因為首爾本週才剛向北韓提議舉行軍事會談，這是多年來首次出現此類姿態。首爾在提議中表示，許多根據1953年停戰協定設立的MDL標記隨著時間流逝已經消失，導致雙方在某些地區對邊界線產生了「不同的認知」。

    南韓與北韓在技術上仍處於戰爭狀態，因為1953年停止戰鬥的停戰協定從未轉化為和平條約。南韓軍方指出，今年以來已發生約10次北韓軍隊越界事件。2015年，曾有2名南韓士兵在邊境巡邏時遭到北韓埋設的地雷嚴重炸傷，導致1人雙腿截肢，另1人失去1隻腳。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播