為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    批中國威壓惡習難改！ 美國駐日大使重申挺日本到底

    2025/11/20 14:37 國際新聞中心／綜合報導
    美國駐日本大使葛拉斯20日再批中國動輒恐嚇施壓，美國將力挺日本到底。（路透檔案照）

    美國駐日本大使葛拉斯20日再批中國動輒恐嚇施壓，美國將力挺日本到底。（路透檔案照）

    日本首相高市早苗的「台灣有事」國會答詢，引發中國強烈報復。美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）20日再次發聲，指北京當局動輒恐嚇施壓的惡習難改，美國將力挺日本到底。

    葛拉斯在社群平台X發文指出，「訴諸威壓性的手段，對中國政府而言似乎是一種難以戒除的惡習。上一次中國不當禁止日本水產品進口時，是我們美國支持日本。這次也一樣。我們會繼續支援做為同盟國的日本。」

    日中這波爭端爆發以來，葛拉斯連日發文諷刺中國，力挺日本。他16日在X發文寫道：「我們始終秉持共同信念，永遠堅守使命。與7大工業國集團（G7）夥伴關係一樣，美日同盟堅定不移地決心維護台海的和平與穩定，做為自由開放印太地區的一環。我們強烈反對任何單方面企圖藉由武力或脅迫方式改變區域現狀的行徑。」

    葛拉斯還附上美國總統川普與日本首相高市早苗10月間在橫須賀海軍基地登上美國航艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）的照片。

    前一天，葛拉斯在X上傳1張耶誕卡圖片，寫道「謹向駐日中國大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍致以誠摯感謝，感謝兩位為進一步加深堅不可摧的日美同盟所付出的努力，辛苦了」。

    投資銀行界出身的葛拉斯，是美國總統任命的第32任駐日大使，今年4月正式上任。他曾擔任美國駐葡萄牙大使，長期對中國在基礎設施與戰略投資上的擴張保持警戒立場，屬於對中強硬派。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播