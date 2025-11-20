為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    環球小姐選美驚魂！ 牙買加小姐走秀慘摔落舞台 擔架抬離現場

    2025/11/20 15:11 編譯陳成良／綜合報導
    牙買加小姐加布里埃爾．漢莉（Gabrielle Henry）在環球小姐選美預賽中不慎摔落舞台，驚傳受傷送醫。（圖擷取自Miss Universe官方臉書）

    根據《紐約郵報》報導，在泰國曼谷舉行的環球小姐（Miss Universe）選美預賽傳出驚悚意外。代表牙買加參賽的佳麗加布里埃爾．漢莉（Gabrielle Henry），在晚禮服走秀環節中不慎從舞台邊緣摔落，隨後被醫護人員用擔架抬離現場，驚險過程全被鏡頭捕捉。

    社群媒體上流傳的影片顯示，身穿一襲華麗橘色晚禮服的漢莉，當時正自信地在伸展台上走秀。然而，當她走向舞台邊緣時，似乎因燈光昏暗而踏空，整個人直接摔落台下。影片中可見她疑似臉部朝下重摔，現場觀眾瞬間發出驚呼，紛紛從座位上跳起查看。

    意外發生後，後續曝光的畫面顯示，漢莉被醫護人員固定在擔架上抬離現場，神情痛苦。目前尚不清楚她的具體傷勢，以及是否能繼續參加後續的決賽。

    值得注意的是，漢莉不只是一位選美佳麗，她還擁有醫學博士學位，是一位真正的醫生（Dr. Gabrielle Henry）。這起意外發生在環球小姐的晚禮服預賽環節，原本是佳麗展現優雅身段的時刻，卻因舞台安全疑慮演變成驚魂記，引發各界對主辦方舞台設計的討論。

