老闆感動到快哭？ 義大利披薩店刪道歉文 她帶台客上門消費被罵爆

義大利披薩店老闆拍片公審台灣遊客而遭炎上，事後還拍影片向台灣遊客道歉。（本報合成，擷取自Pizza Dal Pazzo/IG）

台灣遊客在義大利遭披薩店老闆拍片「公審」的爭議延燒至今仍未平息。先前事件曝光後，店家因遭大量洗版與批評，曾發布道歉影片並關閉社群帳號，未料近日重新開啟IG後卻悄悄刪掉道歉文，再度引發反彈。然而，近日卻有台灣籍民宿老闆帶著旅客走進這家披薩店消費，意外掀起新一波爭議怒火。

一名在義大利經營民宿的台灣女子，昨（19）日在Threads發文表示，她帶客人前往這間捲入風波的披薩店用餐，老闆一聽見他們來自台灣，當場激動到快哭出來，並訴說近日遭遇。她說，事件爆發後老闆每天都收到威脅電話及恐嚇訊息，甚至有人把他的電話貼到求職網站，硬說店裡要找「壽司師傅」，讓他電話簡訊幾乎回不完。

請繼續往下閱讀...

原Po感嘆，一件事有不同的樣貌，站在不同角度看的事態都有所不同，但是生活還是要過，老闆跟老闆娘依舊認真的做著Pizza，員工也是認真的工作，店裡坐滿了客人，「與人玫瑰，手指撚香（Chi semina amore raccoglie felicità.）」

貼文曝光後引發大批網友不滿，紛紛留言痛批：「第一次看到被歧視的人感謝歧視的人」、「你是不是覺得自己好特別、好善良、都跟別人不一樣？」、「超級可悲，你好棒好善良好有大愛，就是有你們這種人，亞洲留學生一天到晚走在路上被歧視只能變成是常態」、「義大利住久了忘記自己來自哪裡？我也是住在歐洲的台灣人，我拒絕任何形式的種族歧視，請你不要代表台灣人！」、「人家歧視你還把台灣跟中國放一起，你還去吃也是鄉愿至極，羅馬城內有座聖母像，你把它敲掉自己坐上去吧」、「待了十五年，只增加了你莫名的優越感，請問同理心是死了嗎？」

義大利台籍民宿老闆帶客人到瘋子披薩消費，引發大批網友砲轟。（擷取自Threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法