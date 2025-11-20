為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以色列空襲加薩致28死77傷 哈馬斯稱危險局勢升級

    2025/11/20 14:17 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列19日對加薩走廊發動空襲，造成至少28名巴勒斯坦人死亡。（路透）

    以色列19日對加薩走廊發動空襲，造成至少28名巴勒斯坦人死亡。（路透）

    以色列19日對加薩走廊發動空襲，造成至少28名巴勒斯坦人死亡，這是自以色列與哈瑪斯停火協議生效後最新的暴力衝突升級。

    根據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，以軍表示，在數名恐怖分子向位於加薩南部汗尤尼斯執行任務的以色列士兵開火後，他們對哈瑪斯發動了襲擊。

    加薩衛生官員聲稱，19日的空襲中造成至少28人喪生，另有至少77人受傷。加薩民防部門說，最致命的襲擊發生在加薩東部的紮伊頓（Zaytun）地區，造成包括1名婦女和1名兒童在內的10人死亡。

    加薩民防部門補充說，另1次襲擊發生在汗尤尼斯以西，攻擊目標是聯合國近東救濟工程處俱樂部內的平民。

    哈瑪斯稱此次空襲顯示危險局勢升級，並駁斥以軍說法，指責以色列試圖為其持續的罪行和侵犯行為辯護。

    哈瑪斯還呼籲美國對以色列施加立即而嚴厲的壓力，要求以色列尊重停火協議並停止對加薩人民的侵略。

    此次襲擊事件是自10月加薩停火協議生效後的第3次重大衝突，每次衝突升級前都發生了針對以色列士兵的襲擊。前兩次衝突升級分別發生在10月19日和28日，造成約150名巴勒斯坦人和3名以色列士兵死亡。

    值得注意的是，雖然發生衝突升級現象，但加薩停火協議總體上仍然有效。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播