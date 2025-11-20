以色列空襲加薩致28死77傷 哈馬斯稱危險局勢升級

以色列19日對加薩走廊發動空襲，造成至少28名巴勒斯坦人死亡。（路透）

以色列19日對加薩走廊發動空襲，造成至少28名巴勒斯坦人死亡，這是自以色列與哈瑪斯停火協議生效後最新的暴力衝突升級。

根據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，以軍表示，在數名恐怖分子向位於加薩南部汗尤尼斯執行任務的以色列士兵開火後，他們對哈瑪斯發動了襲擊。

請繼續往下閱讀...

加薩衛生官員聲稱，19日的空襲中造成至少28人喪生，另有至少77人受傷。加薩民防部門說，最致命的襲擊發生在加薩東部的紮伊頓（Zaytun）地區，造成包括1名婦女和1名兒童在內的10人死亡。

加薩民防部門補充說，另1次襲擊發生在汗尤尼斯以西，攻擊目標是聯合國近東救濟工程處俱樂部內的平民。

哈瑪斯稱此次空襲顯示危險局勢升級，並駁斥以軍說法，指責以色列試圖為其持續的罪行和侵犯行為辯護。

哈瑪斯還呼籲美國對以色列施加立即而嚴厲的壓力，要求以色列尊重停火協議並停止對加薩人民的侵略。

此次襲擊事件是自10月加薩停火協議生效後的第3次重大衝突，每次衝突升級前都發生了針對以色列士兵的襲擊。前兩次衝突升級分別發生在10月19日和28日，造成約150名巴勒斯坦人和3名以色列士兵死亡。

值得注意的是，雖然發生衝突升級現象，但加薩停火協議總體上仍然有效。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法