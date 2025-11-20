內戰兩年半難停火 沙國王儲當面請求川普出面協調

美國總統川普與沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德·本·沙爾曼昨日（19）共同出席美沙投資論壇。（路透社）

美國總統川普（Donald Trump）週三表示，因應沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）請求，美國將介入蘇丹內戰，穩定當地局勢。

路透報導，川普19日在華府出席美沙投資論壇時透露，他在與沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼會面後，已著手協助處理蘇丹戰事，並強調「我們已經開始行動」。

請繼續往下閱讀...

川普表示，沙爾曼在前一天（18日）於白宮會面時向他提出請求，希望美方介入推動和平。他說，會議結束僅半小時，美方就開始回應這項要求。川普提到，王儲在會上直言蘇丹情勢「慘不忍睹」，呼籲美國出面施壓。

川普稍後也在社群平台發文指出，美國將與沙烏地、阿拉伯聯合大公國、埃及及其他中東國家合作，終結區域暴行並協助穩定蘇丹情勢。他強調：「蘇丹已成為全球最暴力的地方，也是最大的人道危機之一，食物、醫療與各項物資都急需救援。」

蘇丹內戰於2023年爆發，起因於蘇丹武裝部隊與「快速支援部隊」之間的權力鬥爭，原本計畫逐步過渡至文人政府，但衝突迅速惡化，造成大規模屠殺、房舍毀壞，數百萬人流離失所，甚至引來多國勢力介入，使局勢更形複雜。

消息人士向路透透露，沙爾曼認為川普具備「直接施壓」的能力，可能打破談判僵局；他舉例川普上月促成以哈短暫停火，認為美國若積極出手，或許能重啟交涉。對沙國而言，蘇丹戰事緊鄰紅海要道，對國家安全至關重要，因此迫切希望局勢降溫。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法