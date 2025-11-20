日本扇貝銷售脫鉤中國 台美力挺擴大市場

總統賴清德今天在X平台上，貼出他中午享用北海道干貝和鹿兒島產青魽等食材做的壽司表達力挺。（總統府提供）

中國為報復日本首相高市早苗在國會有關「台灣有事」的答辯，再度停止日本水產品的進口。不過，日本的漁民相當淡定，因為自從中國在2023年8月全面禁運之後，日本水產品銷往中國以外的市場持續擴大，輸中最大宗的「扇貝」早就擺脫了對中國的依賴，在日本國內的批發價更是翻倍成長。

總統賴清德今天在X平台上，貼出他中午享用北海道干貝和鹿兒島產青魽等食材做的壽司。美國駐日大使葛拉斯今天也在社群平台X推文表示，訴諸於威嚇的手段，似乎已成為中國政府難以戒除的惡習。上一次中國不當禁止日本水產品進口時，是我們美國支援了日本，這次也一樣，我們會繼續支持作為盟友的日本。台美兩國用行動挺日本的做法，讓日本網友相當感動。

中國在2023年8月以福島核一廠核處理水排海的問題全面禁止日本水產品進口。日方經過2年的溝通，中國終於在今年6月同意解禁，但設下了多項嚴苛的條件，直到本月5日首批北海道冷凍扇貝才正式出貨。

在中國禁運之前，日本扇貝有5成輸往中國，主要是進行脫殼和冷凍加工再轉口到美國等市場，2022年總出口額為911億日圓（約合台幣184億元），其中中國占51.3%，美國僅有8.6%，2023年8月之後受中國禁運影響，總出口額為689億日圓，中國占37.6%，2024年總出口額為695億日圓，美國占27.5%、台灣為17.5%、越南15%，2024年總出口額雖然較2022年減少24%，但較前一年增加0.9%，證明日本扇貝不依賴中國市場仍可穩步成長。

事實上今年6月中方同意解禁時，日本業者的反應頗為冷淡，日本經濟新聞當時的報導因禁運而吃過苦頭的漁民則態度冷淡。

日本國內最大的扇貝產地北海道鄂霍次克海沿岸的漁民表示，在禁運期間，已經建立了新的出口管道。「比較輸中現在更關心的是美國的關稅。」也有水產業者表示，靠著國內的「故鄉稅」與出口到歐美幾乎都能賣完，「對中國市場已經受夠了」。

中國禁運之後，日本國內也發起了一波搶救行動，利用「故鄉稅」制度直接向北海道購買扇貝，業者也另覓中國以外的通路和加工地點，美國、台灣和越南都積極協助。結果還造成日本國內批發價翻倍，原本1公斤2千多日圓的冷凍干貝漲到5千多圓。

