中國暫停日水產品進口 業者憂「沉重打擊」：通路太不穩定

日中關係緊張，中國政府19日再度以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口。圖為日本水產品在中國超市陳列。（歐新社資料照）

日中關係緊張，傳出中國政府19日再度以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口。日本扇貝產地北海道和青森縣的水產業相關人士對此深感擔憂。

共同社報導，曾經的最大出口國中國2023年全面暫停水產品進口後，北海道和青森縣的水產業者便持續為了開拓銷售通路四處奔走。原本期待對中出口本月起恢復，卻遭遇政治風波，情況急轉直下，業者紛紛坦言受到「沉重打擊」。

請繼續往下閱讀...

在北海道紋別市經營水產品加工公司的山崎和也一籌莫展地表示，「怎麼辦才好？」2023年8月，隨著東京電力公司福島第一核電廠核處理水排海開始，中國全面暫停日本水產品進口。據悉，山崎的公司也被迫調整策略，想方設法增加出口至美國等地。

儘管中國今年6月宣布，恢復自宮城、福島等10都縣以外地區進口日本水產品，但實際上手續遲遲未能獲得批准。直到本月7日，才終於確認到有北海道產扇貝出貨。然而，山崎和也的公司尚未恢復出貨，又爆發政治風波，他露出放棄的表情稱，「也不能一直等著中國（恢復）。」

此外，山崎對於日本政府的應對措施也相當不滿，「因為任何人的發言影響銷售的狀況令人困擾。政府應該作出解釋，並建立能讓我們求助諮詢的機制。」

與此同時，原本正在接受恢復出口審查的青森市扇貝加工公司負責人也不安表示：「感到期待落空了。銷往中國這條路徑太不穩定。」該負責人補充，「只能吸取教訓，踏踏實實拓展多元化通路。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法