    以為要被吃了！11歲童遭黑熊追逐衝進超商 驚險逃生全都錄

    2025/11/20 14:36 編譯陳成良／綜合報導
    監視器拍下驚險一瞬間，巨大的黑熊在男童與店員逃離後僅幾秒，就跳過了商店櫃台。（圖擷取自Family Dollar監視器畫面）

    根據《紐約郵報》報導，美國賓州日前發生1起驚險事件，1名11歲男童在商店外遭1隻黑熊盯上，隨後遭其一路追逐衝進店內。店內監視器拍下了黑熊跳過櫃台的畫面，所幸男童與店員及時逃脫，無人受傷。

    事件發生在馬克里斯堡（Markleysburg）的1家「Family Dollar」商店。11歲男童佛雷澤（Cole Frazee）受訪時回憶，他當時去查看購物許久的父親，突然發現1隻黑熊正盯著他。他立刻轉身跑進店裡，「我一邊跑一邊尖叫，那東西離我大概只有1英尺半（約45公分）。」他心有餘悸地表示，當時以為自己要被熊攻擊了。

    佛雷澤衝進店內後在走道間奔逃，並跑向店內唯一的收銀員。2人在黑熊轉身之際跳上櫃台，隨即衝出店門。佛雷澤說：「她抓了大衣、鑰匙和手機，我們就衝了出去，大家都躲進車裡。」

    黑熊跳過櫃台 店內遊蕩10分鐘

    監視器畫面顯示，就在2人逃出幾秒後，這隻巨大的黑熊竟跳過了櫃台，隨後又跳回地面。報導指出，黑熊在店內遊蕩了約10分鐘，最後自行離開。賓州狩獵委員會指出，此季節熊類正積極覓食，可能導致危險的意外遭遇。

