中國客遊日本被採訪喊「不在意政府」！ 微博博主氣炸：都是演員

「微博」上有300多萬粉絲關注的博主「IT互联网那点事」轉貼了相關畫面，並表示電視台採訪的遊客統統都是「演員」。（圖擷取自微博）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張。中國更發出「禁日令」，警告中國公民非必要勿前往日本旅遊。日本電視台日前曾在街頭採訪幾名中國遊客，其中有人表示要「無視中國政府」，也有人認為「日本很安全」，還有人認為中國政府反應過度。不過，相關畫面被轉至中國社群平台上後，大批中國網友痛批媒體找的受訪者統統都是「演員」。

高市早苗發表「台灣有事」言論後，中國駐大阪總領事薛劍回以「斬首高市」言論，雙方衝突越演越烈，關係劍拔弩張。中國祭出一連串「禁日令」，近日更以「在日本中國人安全面臨嚴重風險」為由，呼籲中國公民勿前往日本旅遊。

請繼續往下閱讀...

不過，日本一向是中國遊客出國的最愛國家之一，今年是中國「抗戰勝利」80週年紀念，國內反日情緒高漲，但即便如此，今年中國「十一連假」，中國旅客海外城市旅遊排行中，仍是日本大阪位居第一，東京第二，人氣高居不下。

即便中國近日祭出禁日令，仍有中國遊客不甩政府前往旅遊。日本有新聞電視台，日前採訪了仍在日本旅遊的遊客對於目前情勢的看法，1位日本遊客表示，「無視」就好，國家之間的事情交給政治家就好、另外有2名女旅遊客表示「票已經買了沒辦法」、有1名遊客認為中國「反應過度」，認為沒必要這樣；其他受訪遊客則稱日本「很安全」。

不過，「微博」上有300多萬粉絲關注的博主「IT互联网那点事」就轉貼了相關畫面，並表示電視台採訪的遊客統統都是「演員」。他質疑，就算中國遊客去了，被採訪也只會低調回應，而不是面對鏡頭侃侃而談。

對此，其他網友也紛紛留言：「沒事的話現在誰想去，一點也不想」、「去的估計是想著來都來了，錢也花了玩完趕緊回去，誰會傻到接受採訪回來被人唾棄，還在那笑著說無視無視」、「就算心裡有啥想法，也不會當你日本記者面說出來」、「日本外務省的一貫手法」、「看他們的神情姿態就很不中國，要麼是從中國過去被日化的中國人，要麼就是日本人」、「日本最擅長表演」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法