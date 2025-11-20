南韓銀杏金黃如畫卻臭到讓市民崩潰 政府大量種植原因曝

韓國首爾以東約130公里的原州市，一棵樹齡800年的白花蛇舌草樹的空拍照片。這棵樹高34.5公尺。秋末時節，樹葉會完全變黃。（韓聯社）

南韓正式進入秋季後，不少遊客為賞銀杏打卡，街頭巷弄紛紛轉為亮眼金黃，卻伴隨著濃烈的「便便味」，讓人一聞便知道銀杏季節到了。銀杏果實散發的難聞氣味跟遍地落果，讓民眾痛苦不堪，即便如此，南韓政府多年來仍持續大量種植銀杏樹，是因為它象徵長壽與好運，更因其具有淨化空氣，多種實用功能，是城市中不可或缺的植栽。

根據《Creatrip》 報導，銀杏在韓文中被稱為「은행나무」，意指外形如杏子般的果實，加上「銀」象徵吉祥，使其在韓國文化中被視為長壽樹、家族延續的象徵，許多百年古蹟周邊都能看到高齡銀杏樹，從祖父一代傳到侄孫輩仍屹立不倒，雖然美麗，但銀杏落果時的強烈異味卻讓地方政府年年頭痛，不但要在樹下設網避免行人踩到，還必須動用人工或機器提前搖落果實，防止味道蔓延。

銀杏會發出刺鼻氣味是因果實外殼含有丁酸與庚酸等物質混合所致，許多人形容像嘔吐物，而台灣人則常聯想到「狗屎味」。然而，銀杏之所以在韓國大量存在，除了文化意涵外，更因其具有吸收廢氣、降低都市污染的效果，還能自然防蟲、耐火、耐寒，成為城市綠化與公共安全的重要植物，因此，即便氣味惱人，銀杏依然是韓國秋季最具代表性的景色之一。

