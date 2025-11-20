為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南韓銀杏金黃如畫卻臭到讓市民崩潰 政府大量種植原因曝

    2025/11/20 14:03 即時新聞／綜合報導
    韓國首爾以東約130公里的原州市，一棵樹齡800年的白花蛇舌草樹的空拍照片。這棵樹高34.5公尺。秋末時節，樹葉會完全變黃。（韓聯社）

    韓國首爾以東約130公里的原州市，一棵樹齡800年的白花蛇舌草樹的空拍照片。這棵樹高34.5公尺。秋末時節，樹葉會完全變黃。（韓聯社）

    南韓正式進入秋季後，不少遊客為賞銀杏打卡，街頭巷弄紛紛轉為亮眼金黃，卻伴隨著濃烈的「便便味」，讓人一聞便知道銀杏季節到了。銀杏果實散發的難聞氣味跟遍地落果，讓民眾痛苦不堪，即便如此，南韓政府多年來仍持續大量種植銀杏樹，是因為它象徵長壽與好運，更因其具有淨化空氣，多種實用功能，是城市中不可或缺的植栽。

    根據《Creatrip》 報導，銀杏在韓文中被稱為「은행나무」，意指外形如杏子般的果實，加上「銀」象徵吉祥，使其在韓國文化中被視為長壽樹、家族延續的象徵，許多百年古蹟周邊都能看到高齡銀杏樹，從祖父一代傳到侄孫輩仍屹立不倒，雖然美麗，但銀杏落果時的強烈異味卻讓地方政府年年頭痛，不但要在樹下設網避免行人踩到，還必須動用人工或機器提前搖落果實，防止味道蔓延。

    銀杏會發出刺鼻氣味是因果實外殼含有丁酸與庚酸等物質混合所致，許多人形容像嘔吐物，而台灣人則常聯想到「狗屎味」。然而，銀杏之所以在韓國大量存在，除了文化意涵外，更因其具有吸收廢氣、降低都市污染的效果，還能自然防蟲、耐火、耐寒，成為城市綠化與公共安全的重要植物，因此，即便氣味惱人，銀杏依然是韓國秋季最具代表性的景色之一。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播