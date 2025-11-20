為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    涉策劃殺害墨西哥市長 1嫌犯遭逮

    2025/11/20 13:45 編譯謝宜哲／綜合報導
    墨西哥米卻肯州烏魯阿潘市長曼佐遭槍殺。圖為民眾抬著他的棺材。（美聯社）

    墨西哥米卻肯州烏魯阿潘市長曼佐遭槍殺。圖為民眾抬著他的棺材。（美聯社）

    墨西哥19日宣布逮捕了1名男子，稱其參與策劃在本月初謀殺米卻肯州（Michoacán）烏魯阿潘（Uruapan）市長曼佐（Carlos Manzo）的行動。

    根據《美聯社》報導，墨西哥公共安全部長哈爾富奇（Omar García Harfuch）19日在記者會上表示，2名男子在曼佐遇害事件發生前曾與槍手有過接觸，他們的屍體於11月10日在1條高速公路旁被發現。針對他們的手機的分析顯示，嫌疑人策劃了攻擊，還是某犯罪集團的小組領導人。

    米卻肯州檢察官皮尼亞（Carlos Torres Piña）指出，根據墨西哥隱私法，嫌疑人僅被確認為阿曼多（Jorge Armando N.），他於18日下午被捕。

    曼佐11月1日晚間在數10名聚集慶祝亡靈節的民眾面前遭槍擊身亡，槍手在襲擊後不久被擊斃。

    曼佐遇害事件給墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）帶來調整安全戰略的壓力。她之後宣布在米卻肯州部署1萬名士兵，以控制當地犯罪組織的「米卻肯計畫」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播