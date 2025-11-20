涉策劃殺害墨西哥市長 1嫌犯遭逮

墨西哥米卻肯州烏魯阿潘市長曼佐遭槍殺。圖為民眾抬著他的棺材。（美聯社）

墨西哥19日宣布逮捕了1名男子，稱其參與策劃在本月初謀殺米卻肯州（Michoacán）烏魯阿潘（Uruapan）市長曼佐（Carlos Manzo）的行動。

根據《美聯社》報導，墨西哥公共安全部長哈爾富奇（Omar García Harfuch）19日在記者會上表示，2名男子在曼佐遇害事件發生前曾與槍手有過接觸，他們的屍體於11月10日在1條高速公路旁被發現。針對他們的手機的分析顯示，嫌疑人策劃了攻擊，還是某犯罪集團的小組領導人。

請繼續往下閱讀...

米卻肯州檢察官皮尼亞（Carlos Torres Piña）指出，根據墨西哥隱私法，嫌疑人僅被確認為阿曼多（Jorge Armando N.），他於18日下午被捕。

曼佐11月1日晚間在數10名聚集慶祝亡靈節的民眾面前遭槍擊身亡，槍手在襲擊後不久被擊斃。

曼佐遇害事件給墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）帶來調整安全戰略的壓力。她之後宣布在米卻肯州部署1萬名士兵，以控制當地犯罪組織的「米卻肯計畫」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法