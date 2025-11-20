為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    假冒身分當上菲國市長！中國籍郭華萍涉人口販運判無期徒刑

    2025/11/20 13:31 記者陳成良／台北報導
    中國籍婦女郭華萍假冒身分當上菲律賓市長，因涉人口販運遭判無期徒刑。（法新社資料照）

    中國籍婦女郭華萍假冒身分當上菲律賓市長，因涉人口販運遭判無期徒刑。（法新社資料照）

    根據《法新社》報導，菲律賓法院週四（20日）宣判，假冒菲律賓人身分當上市長的中國籍女子郭華萍（Alice Guo），因涉及人口販運罪，與另外7名同夥一同被判處無期徒刑。郭華萍曾任馬尼拉北部班班市（Bamban）市長，被法院認定負責監督詐騙園區運作。

    法院認定，郭華萍監督一個由中國人運作的網路博弈中心，該中心強迫數百名員工從事網路詐騙，員工若不從可能面臨酷刑風險。這處佔地廣大的園區內含辦公大樓、別墅及大型游泳池。直到2024年3月，一名越南籍員工逃脫報警，警方突襲後全案曝光。

    園區內發現700多人 包含台灣籍人士

    當局在突襲行動中，發現了超過700名被迫從事詐騙的人員，國籍涵蓋菲律賓、中國、越南、馬來西亞、印尼、盧安達以及台灣籍人士。現場還查獲文件，顯示郭華萍為擁有該園區公司的總裁。檢察官托雷維拉斯（Olivia Torrevillas）在法院外表示：「經過1年多的審理，法院做出了有利的判決。郭華萍與其他7名被告被判無期徒刑。」

    現年35歲的郭華萍雖曾當選班班市長，但馬尼拉法院已於今年6月裁定，身為中國公民的她不具備競選資格。郭華萍在案發後潛逃出境，但於2024年9月在印尼被捕並引渡回菲。

    此案引發菲律賓公眾對離岸博弈產業（POGO）的關注。報導指出，該產業在前總統杜特蒂任內，因監管機構獲權發放許可證而增加。在郭華萍案引發公眾憤怒之際，現任總統小馬可仕已宣布禁止離岸博弈營運，並下令驅逐相關外籍工作人員。

