為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    6噸銷中北海道扇貝恐被拒收！ 美大使批北京積習難改 持續力挺日水產

    2025/11/20 13:16 即時新聞／綜合報導
    美國駐日大使葛拉斯發文力挺，中國上次無端禁止日本海鮮進口時，美國與日本站在一起，「這次我們也會再次與盟友站在一起。」（歐新社）

    美國駐日大使葛拉斯發文力挺，中國上次無端禁止日本海鮮進口時，美國與日本站在一起，「這次我們也會再次與盟友站在一起。」（歐新社）

    中國昨（19日）通知日本，將再次停止進口日本水產品，本月5日，有6噸來自北海道的冷凍扇貝已經運往中國，恐遭拒收；對此，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）發文力挺，中國上次無端禁止日本海鮮進口時，美國與日本站在一起，「這次我們也會再次與盟友站在一起。」

    綜合日本媒體報導，中國政府以未能滿足品質安全承諾，通知日本暫停進口水產品，日本農林水產省1名官員表示，中國實際上已暫停進口日本海鮮，本月5日，6噸北海道冷凍扇貝從苫小牧港運往中國，這批扇貝來自3家已在中國政府註冊的加工廠，但農林水產省官員認為，中國很可能會拒收這批貨物。

    美國駐日大使葛拉斯今（20日）在X以英日兩國語言發文力挺日本，他表示，北京難以改掉脅迫積習，但正如美國在上次中國無端禁止日本水產進口時與他們站在一起一樣，這次也會繼續與我們盟友日本站在一起。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播