外交官威脅斬首日相、央視狂播攻台劇 WSJ：北京啟動對台新一輪施壓

根據《華爾街日報》報導，中國正強化毛澤東所謂的「筆桿子與槍桿子」雙重策略，對台灣發動新一波施壓攻勢。在外交上，中國駐大阪總領事薛劍甚至在社群平台發文，威脅要「砍掉」日本首相高市早苗的「髒脖子」，引發國際關注；對內則透過電視劇歌頌在台共諜，報導分析，此舉旨在強化國內的「統一」敘事。

憂心台灣認同高漲 加速施壓

報導指出，針對高市早苗日前警告「台灣有事即日本有事」，薛劍在X平台發出的死亡威脅雖已刪除，但知情人士透露，這是北京經過深思熟慮、由國家授權的行動，旨在測試日本挺台決心。與此同時，中國海警船逼近釣魚台海域，無人機也在距離台灣最近的日本領土與那國島附近盤旋，此類行動被視為向日本與區域釋出強烈訊號。

在「筆桿子」方面，中國央視黃金時段近期播出歷史劇《沉默的榮耀》，將1949年後潛伏台灣的共黨特工，如共諜吳石，描繪為「統一」大業的烈士。知情人士更透露，中國國有劇團近期僅能獲得戰爭題材劇目的批准，其他類型皆遭駁回，顯示當局正由上而下地將文化產出導向「國家鬥爭」。

前台灣立委、華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）客座研究員許毓仁分析，這是中國的「新常態」，旨在軍事行動前先塑造心理戰場。知情人士稱此為北京的「A計畫」：透過經濟、外交與心理層面的極限施壓，讓台灣處境變得難以忍受，進而迫使台北在不發一槍一彈的情況下投降談判。

知情人士指出，北京之所以急於行動，是因為意識到在爭取台灣人心的戰場上已幾近失敗。面對台灣民眾自我認同比例高達60%至70%，北京試圖利用川普政府對台承諾的模糊空間，透過結合內部動員與外部孤立的手段，強行扭轉局勢。

