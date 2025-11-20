為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國旅客消失了？ 日網友驚呼：池袋變得好安靜

    2025/11/20 13:22 即時新聞／綜合報導
    平日下午3點的池袋站西口中央，卻沒看到什麼路人，日本人驚呼「是中國人消失了嗎」？（圖擷取自@WpQ4k社群平台「X」）

    平日下午3點的池袋站西口中央，卻沒看到什麼路人，日本人驚呼「是中國人消失了嗎」？（圖擷取自@WpQ4k社群平台「X」）

    日本首相高市早苗日前就「台灣有事」的表態，中國向中國公民發出避免赴日旅行的警告，昨（19日）中媒消息指出，自15日以來中國航空公司已記錄逾49萬張赴日機票被取消，就有日本網友到池袋西口驚呼「中國人消失了嗎？下午3點的池袋好安靜好舒適，大家快來玩吧」！

    社群平台「X」（前Twitter）名為「みちゅる@金たま」的日本網友，發了一張池袋站東武鐵道中央西口的照片，只見在下午3點理應該有人潮的池袋站出口，卻沒拍到任何一個路人，空蕩蕩的車站前，根本不像往日繁忙的池袋站，尤其此地又接近中國人聚集的池袋北口，讓日本網友讚嘆「中國人是消失了嗎」？

    日本網友紛紛留言，「台灣民眾表示：我們要過去了，請中國人不要來」、「感覺整個城市煩人的中文對話都大幅減少了，非常舒服」、「鎌倉人也變少了超棒」、「真的走了嗎？這就是高市效應嗎？」、「日本人終於可以享受觀光旅遊的樂趣」、「我希望大阪也能這樣」、「就該是這樣，池袋和新宿久違的美已美到認不出來」。

