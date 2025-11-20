為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不是說說而已！中國客不去日本 「日幣、日本機票」台灣搜尋暴增

    2025/11/20 13:00 即時新聞／綜合報導
    而在中國「禁日令」發布後，不少網友認為，這將使日本觀光品質更佳、遊客結構更為友善。示意圖，圖為京都。（路透）

    日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，中日關係持續緊張，不少台灣人笑稱是「天賜良機」，表示可以藉此機會到日本旅遊，享受「無中國人環境」。根據Google趨勢顯示，日幣、日本機票2關鍵字，在台灣網路搜尋量皆暴增，顯示台灣人遊日決心「不是說說而已」。

    根據Google Trends顯示，過去24小時內，關鍵字「日幣」有上萬筆搜尋，搜尋增加趨勢超過200%；此外，關鍵字「日本機票」則有上千則搜尋，搜尋量增加100%以上。根據趨勢詳細資料顯示，搜尋了「日本機票」的部分用戶，還同時搜尋了「台灣有事」、「中日關係緊張」相關詞彙，顯示兩者有一定關聯。

    中國最大旅遊網站數據顯示，中國公民今年遊日人數更勝去年。今年中國十一連假期間統計，中國旅客海外城市旅遊排行中，大阪位居第一，東京第二，顯示日本在中國旅客中享有高度人氣。而在中國「禁日令」發布後，不少網友認為，這將使日本觀光品質更佳、遊客結構更為友善。

    根據 Google 趨勢顯示，日幣、日本機票2關鍵字，在台灣網路搜尋量皆暴增，顯示台灣人遊日決心「不是說說而已」。（圖擷取自Google Trends）

    相關新聞
    國際今日熱門
