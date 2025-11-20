泰網友諷吉隆坡比曼谷窮400倍！大馬網友神回：完全正確拜託別來

一名網友發文分享曼谷的繁榮建築，並寫下「曼谷的發展程度是吉隆坡的400倍」。（擷取自Threads帳號aobasanai）

一名疑泰國網友近日發文嘲笑馬來西亞吉隆坡發展程度不如泰國曼谷，企圖引戰大馬網友。不料，許多大馬網友非但沒「上鉤」，還紛紛留言表示贊同，甚至自嘲當地簡直像史前時代落後，藉機「誤導」素質差的遊客前往泰國旅遊，力阻過度觀光破壞馬來西亞的生態、居住環境。

馬來西亞《中國報》報導，該網友在社群媒體發文稱「曼谷的發展是吉隆坡的400倍」，並配上幾張曼谷繁榮的天際線和酒店高空泳池等照片。原本此言似想激怒大馬網友，沒想到許多大馬網友留言說「你說的完全正確」，稱馬來西亞落後曼谷50年，吉隆坡多數人還住在樹屋上，且「這裡沒有商場、酒店或任何機場。我們以牛和水牛作為交通工具到處旅行」，還反誇「曼谷是世界上發展最好的城市」。

更多自稱來自馬來西亞的網友還使出渾身解數，勸遊客最好都去泰國：「不是400倍，而是4000億光年之外比馬來西亞發達得多。我們沒有網路，我們用飛鴿傳書。所以，別來馬來西亞，請去泰國吧。」另有網友表示，「很多馬來西亞人都承認他說的那些話，其他國家的人想說什麼就說去吧，我們懶得理會。」

多數馬來西亞網友留言自嘲當地沒有電力系統等設備，極度落後，力阻國際觀光客來破壞當地環境。（擷取自Threads帳號aobasanai）

