麻生太郎2年前為台海議題「不惜一戰論」 日網瘋傳：絕不屈服中國

日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎，曾在2023年訪台時提到要阻止台海發生戰爭，以日本、台灣和美國為首的志同道合國家，需要有「不惜一戰的覺悟」，以發揮最強的嚇阻力。（資料照）

日本首相高市早苗近期提及「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，並祭出一系列反制措施，試圖從外交、軍事、經濟、觀光旅遊、民間交流等領域施壓。面對中國的大動作報復，日本社會反而一片叫好，不僅表態力挺高市早苗與台灣，並瘋傳日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎2年前為台海議題發表「不惜一戰論」。

今年11月7日，日本首相高市早苗在眾院預算委員會上被問及「台灣有事」議題，她指出若出現使用「戰艦」封鎖台海，並伴隨武力攻擊的情形，依日本的安全保障法制，即使日本未直接遭受攻擊，只要與日本有密切關係的他國遭受武力攻擊，且日本政府認定此舉威脅日本的存亡，即可視為「存亡危機事態」，自衛隊就能行使集體自衛權。

高市早苗發表上述言論後，先是被中國駐大阪總領事薛劍以「斬首」等恐嚇言論砲轟，中國政府也進一步祭出多項「禁日令」，呼籲中客勿前往日本旅遊或留學、禁止日本水產進口、取消2國民間多項活動交流等。然而中國的不理性報復，反而激起日本社會反中浪潮，不僅讓高市內閣的支持率續攀升，更有越來越多民眾、商家表態力挺。

還有日本網友翻出，多次公開表挺台立場的前首相麻生太郎，曾在2年前公開發表「為台而戰論」，目前在網上被大批日本網友瘋傳，也引起台灣網友熱烈討論，「日本遲早無法擺脫來自中國的威脅」、「台灣最大的問題不只是中共，還有滯台中國人」、「戰爭固然不好，但與中國對抗至關重要，我們絕不能向中國這樣的國家屈服 」。

據了解，麻生太郎曾在2023年8月率團訪台，並在「凱達格蘭論壇」發表演說時提及「台海和平」、「台灣有事」等議題，強調台灣是日本極其重要、不可或缺的共享價值夥伴，也提到欲防範戰爭於未然、形成不可動搖的威懾力量，國際合作必不可少，G7也一致同意關於台灣海峽和平與穩定重要性的聲明，並敦促兩岸問題以和平方式解決。

麻生指出，威懾能力包括三部分，包括擁有威懾實力、有適時執行意願、以及讓對手充分理解防衛決心的傳達能力，認為「若能充分表達防衛決心，就能嚇阻戰爭發生」（強い抑止力を機能させる覚悟が求められている），為此呼籲日、台、美等有志一同的國家務必充分發揮嚇阻力量，甚至做好「不惜一戰的覺悟」（戦う覚悟だ）。

