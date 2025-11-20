不再擋了！ 川普簽署艾普斯坦檔案解密法案 司法部30天內須全面公開

美國總統川普正式簽署法案，要求司法部在30天內公開所有與艾普斯坦相關的檔案。（美聯社）

根據《美聯社》報導，美國總統川普19日正式簽署法案，要求司法部在30天內公開所有與「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的檔案。川普曾反對此案數月，但在國會兩黨推動態勢明確後，最終決定不再阻擋，立場出現明顯轉折。

新法要求公開艾普斯坦的通訊紀錄、跨機關往來，以及他2019年在聯邦監獄死亡的調查資料。法案允許為保護受害者與未結案件而進行必要遮蔽，但明確規定司法部不得以「尷尬、聲譽損害或政治敏感性」為理由隱瞞內容。

川普在社群媒體上表示，民主黨「利用艾普斯坦議題企圖轉移焦點」，並強調自己決定簽署法案，是為免該事件持續干擾共和黨推動的政策議程。他說：「我不希望共和黨人因這件事分心。」

法案通過過程出現少見的跨黨派組合，包括民主黨、部分共和黨反川派，以及先前支持川普的議員共同推動。直到上週，白宮甚至還召見主張公開檔案的共和黨眾議員波柏特（Lauren Boebert）至戰情室溝通，仍未讓其改變立場。

眾院427：1高票通過 參院一致同意

在強大的民意壓力下，眾議院最終以427票對1票的壓倒性比數通過，唯一反對者為路易斯安那州共和黨議員希金斯（Clay Higgins），擔憂法案可能導致無辜者資訊曝光。參議院隨後跳過正式表決，以一致同意方式快速通過法案。

艾普斯坦生前與國際政商名流關係密切，包括川普在內。川普強調早已與其斷絕往來，並否認知情其犯罪行為。然而在川普重返白宮之前，部分親密支持者推動陰謀論式質疑，指控政府掩蓋案件細節，使公開檔案的呼聲更加高漲。

