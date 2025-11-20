為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓娛樂公司高層被控性侵酒醉女子 丟在街上害失明

    2025/11/20 11:54 即時新聞／綜合報導
    南韓娛樂公司高層性侵女子後將其丟在街上，導致女子左眼失明。（示意圖）

    一名南韓知名娛樂公司的高層，被控在車內性侵一名醉酒女子，事後更將受害者遺棄於路旁，導致她左眼失明。首爾警方昨日（19 日）已將該男子移送檢方，以強制性騷擾及過失致死罪嫌起訴。

    綜合外媒報導，涉案的50多歲男子曾是知名娛樂企業的高層主管。事發於今年8月，在首爾江南區將一名醉酒失控的女子，強行將她塞進自己的車內，隨後，駕車行駛約20分鐘，將車停在商業區附近的小巷中，並在車內對女子實施性侵。

    令人髮指的是，犯案結束後，女子踉蹌倒地，男子將她拖到路邊電線桿旁放置後離開，當時，受害者臉部已嚴重受傷，被遺棄在街頭約一個半小時後，有路人發現該名女子並報警。經醫院檢查顯示，她因遭受劇烈撞擊與拖行，造成腦出血、顱骨骨折以及視神經受損，由於送醫延誤，她的左眼最終永久失明。

    儘管警方曾兩度向法院申請對男子進行逮捕，但均遭法官駁回，引起外界質疑司法保護加害者的疑慮，直到近日調查完成後，警方正式將他以重罪嫌送交檢方審理。

    韓媒曝光該名男子過往背景，他曾於2023年4月擔任總部位於香港的娛樂集團的高層人員，但因性犯罪審判而辭職。曾被判處2年監禁，罪名是性侵5名素未謀面的女性，其中包括在2021年1月的清晨強迫一名醉酒女子坐在副駕駛座上。

    首爾瑞草警察局證實，男子在4月份服刑出獄後，再次使用同樣的作案手法犯罪，因擔心其潛逃為由申請逮捕令，兩次申請均被駁回。而法官提出的駁回理由是「被告似乎不知道受害者的聯繫方式，因此再次犯罪的風險很低」、「沒有發現新的逮捕理由」。

    本案引爆社會譁然，目前檢方已著手接手案件，外界也關注法院是否會撤銷先前駁回的逮捕決定、並重新評估羈押必要性。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

