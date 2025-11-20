為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    駁川普指控販毒！ 哥倫比亞總統公開帳戶 反曝私人消費爭議

    2025/11/20 11:02 編譯謝宜哲／綜合報導
    哥倫比亞總統裴卓近日公開他的銀行帳戶記錄，以證明他與毒品走私沒有任何關聯。（美聯社）

    哥倫比亞總統裴卓近日公開他的銀行帳戶記錄，以證明他與毒品走私沒有任何關聯。（美聯社）

    美國總統川普曾指控哥倫比亞總統裴卓與毒品走私有關，對此裴卓（Gustavo Petro）近日公開他的銀行帳戶記錄，以證明他與毒品走私沒有任何關聯。但專家認為，裴卓此舉可能無法達到預期目的，還會引發公眾對其私生活的討論。

    根據《美聯社》報導，哥倫比亞金融資訊與分析部門本週在裴卓指示下向媒體公布他從2022年到今年6月的銀行對帳單。裴卓19日在X上說「難道你們不覺得我的銀行帳戶和交易記錄與川普對1位由哥倫比亞人民民主選舉產生的總統的評價相矛盾嗎？」

    目前裴卓公布的帳目尚未顯示任何可疑交易，但披露了他支付房屋抵押貸款、在古馳（Gucci）和拉夫勞倫（Ralph Lauren）等商店購物以及在1家脫衣舞俱樂部消費的記錄，這引發了哥倫比亞當地媒體的批評。

    哥倫比亞羅薩里奧（Rosario）大學政治學教授巴塞特（Yann Basset）表示，若真的存在毒品走私交易，肯定不會出現在總統的帳目中。巴塞特補充，他不認為裴卓的舉動能夠說服專家或美國。

    哥倫比亞安地斯（Los Andes）大學政治學教授博爾達（Sandra Borda）指出，裴卓的行動引發1場關於總統額外開支且完全不必要的爭論，這可能會使民眾對他產生負面印象。

