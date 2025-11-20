為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    宮古島不上了！中國郵輪突改行程 「不給日本送錢」變「折騰自己人」

    2025/11/20 14:19 即時新聞／綜合報導
    中國「愛達郵輪地中海號」取消平良港上岸行程後，遊客拍影片高喊船上2000多人放棄登島。（本報合成，擷取自小紅書）

    中國「愛達郵輪地中海號」取消平良港上岸行程後，遊客拍影片高喊船上2000多人放棄登島。（本報合成，擷取自小紅書）

    日本首相高市早苗就「台灣有事」表態後，北京隨即呼籲民眾避免赴日旅遊與留學。一艘載滿中國旅客的「愛達郵輪地中海號」原定20日停靠日本沖繩宮古島，卻在行前最後一刻通知乘客禁止下船，數千名已在海上航行的旅客行程被迫喊卡，整艘船被迫在海上停留，引發中國網友熱議。

    綜合外媒報導，中國「愛達郵輪地中海號」18日自福建廈門啟航，載有2000多名遊客，原本安排今（20）日上午在宮古島平良港上岸觀光，但船公司卻在最後一刻突然宣布取消靠岸。

    消息曝光後小粉紅留言支持，「下船給日本送錢？ 就該拉回去」、「在這個風尖浪口不下船是明智的，不安全」、「郵輪本來主要是海上娛樂」。但更多理性網友怒批：「買票的遊客是小丑」、「打擊敵人的方式，就是懲罰自己，能不能稍微硬一點」、「遊客虧死了」、「可憐的乘客，航空國企不知道又浪費了多少納稅人的錢」、「中國人整中國」、「契約精神？這是服務行業該有的樣子嗎」、「就折騰自己人唄」。

    與此同時，今日有郵輪乘客在小紅書發文說，他們為響應國家號召，多在海上漂泊一天，「我們2000多人放棄登島」，隨即湧入不少網友趕緊留言追問：「請問出發前告知不登島，有對應補償措施或可以退費嗎？」、「這是哪天的航次啊？我們也是地中海號，明天出發」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播