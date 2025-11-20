宮古島不上了！中國郵輪突改行程 「不給日本送錢」變「折騰自己人」

中國「愛達郵輪地中海號」取消平良港上岸行程後，遊客拍影片高喊船上2000多人放棄登島。（本報合成，擷取自小紅書）

日本首相高市早苗就「台灣有事」表態後，北京隨即呼籲民眾避免赴日旅遊與留學。一艘載滿中國旅客的「愛達郵輪地中海號」原定20日停靠日本沖繩宮古島，卻在行前最後一刻通知乘客禁止下船，數千名已在海上航行的旅客行程被迫喊卡，整艘船被迫在海上停留，引發中國網友熱議。

綜合外媒報導，中國「愛達郵輪地中海號」18日自福建廈門啟航，載有2000多名遊客，原本安排今（20）日上午在宮古島平良港上岸觀光，但船公司卻在最後一刻突然宣布取消靠岸。



消息曝光後小粉紅留言支持，「下船給日本送錢？ 就該拉回去」、「在這個風尖浪口不下船是明智的，不安全」、「郵輪本來主要是海上娛樂」。但更多理性網友怒批：「買票的遊客是小丑」、「打擊敵人的方式，就是懲罰自己，能不能稍微硬一點」、「遊客虧死了」、「可憐的乘客，航空國企不知道又浪費了多少納稅人的錢」、「中國人整中國」、「契約精神？這是服務行業該有的樣子嗎」、「就折騰自己人唄」。

與此同時，今日有郵輪乘客在小紅書發文說，他們為響應國家號召，多在海上漂泊一天，「我們2000多人放棄登島」，隨即湧入不少網友趕緊留言追問：「請問出發前告知不登島，有對應補償措施或可以退費嗎？」、「這是哪天的航次啊？我們也是地中海號，明天出發」。

