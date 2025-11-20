川普罵女記者「安靜，小豬」 白宮竟護航：要出招就得承受後果

美國廣播公司新聞女記者布魯斯，18日在白宮橢圓形辦公室一系列犀利發問，令川普總統大動肝火。（美聯社）

根據《法新社》報導，美國總統川普近期接連對2名女記者發動言語攻擊，用詞之嚴厲引發關注，甚至在專機上對記者脫口說出「安靜，小豬」（Quiet, piggy）。對此，白宮週三（19日）非但沒有滅火，反而加碼辯護，痛批媒體是「偽裝成廣播網的民主黨公關機器」。

爭議最大的事件發生在14日的空軍一號專機上。當《彭博》記者魯西（Catherine Lucey）試圖就艾普斯坦檔案解密問題向川普提問時，川普竟對她說：「安靜，小豬。」白宮官員事後匿名回應稱，該名記者當時對同事的行為「不適當且不專業」，並強硬表示：「如果你要出招（批評），你就必須要有能力承受（反擊）。」

請繼續往下閱讀...

另一起衝突發生在18日，川普在橢圓形辦公室接待沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）時，美國廣播公司新聞網（ABC）記者布魯斯（Mary Bruce）提問關於異議記者哈紹吉命案、川普家族商業利益及艾普斯坦醜聞等敏感問題。川普當場暴怒，斥責她「別讓我們的客人難堪」，罵她是「糟糕的記者」，甚至威脅要吊銷ABC的廣播執照。

白宮發「事實清單」向媒體宣戰

白宮19日進一步升級對抗，發布一份「事實清單」，列舉過去8年的例子，指控ABC進行「蓄意欺騙」，目的是「向川普總統及其數百萬支持者發動戰爭」。白宮更將ABC定性為「偽裝成廣播網的民主黨帶風向機器」。

現場畫面顯示，在空軍一號的衝突中，魯西與其他記者同時發言試圖引起總統注意，這在隨行記者團中屬常見現象。然而，白宮堅持認定其行為不專業。截至目前，代表採訪總統記者的「白宮記者協會」尚未對此發表評論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法