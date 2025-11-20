罕見！ 以色列出土1萬2000年前陶偶 疑見最早「人獸交」場景

以色列出土的1萬2000年前微型陶偶（左）與其細節的還原圖（右），描繪了鵝與裸女的親密姿態，被認為可能是最早的人獸交藝術描繪。（圖：耶路撒冷希伯來大學）

以色列北部一處失落古聚落遺址，近日出土一枚僅有郵票大小的微型黏土陶偶。該陶偶疑似呈現一隻鵝與一名女性之間的親密接觸場景，研究團隊表示，這可能是目前已知最早的人獸交藝術描繪，引發考古學界高度關注。

根據《紐約郵報》報導，這件微小雕像刻畫一名裸身女性前傾，而一隻體型巨大的鵝從她後方靠近，喙部輕觸她的頭部。耶路撒冷希伯來大學研究員達文（Laurent Davin）向媒體解釋，在泛靈論文化中，人類與動物精靈的互動時常出現在夢境、幻象與神話之中。

請繼續往下閱讀...

研究人員指出，陶偶上可辨識出女性乳房與三角形陰部的雕刻特徵。也有人提出較為保守的看法，認為女子可能只是搬運獵捕到的禽鳥，不過研究團隊表示，陶偶中的鵝姿態顯得活躍，似乎不太像是「獵物」。

檢測顯示，陶偶以當地黏土製作，經攝氏約400度燒製，其年代可追溯至約1萬2000年前。當時的此區域為「納圖夫文化」（Natufians）的活動地帶，該文化被視為中東最早由遊牧轉向定居社會的族群之一。

報導指出，以色列近期考古發現不斷。以色列文物局日前宣布，在聖經《啟示錄》中被稱為「世界末日」（Armageddon）的米吉多遺址（Tel Megiddo）附近，又出土迦南時期的祭祀文物與一座岩石切割的壓酒池，年代可追溯5000年前，被認為是該國目前發現最古老的同類設施。

從疑似描繪禁忌神話的陶偶，到遠古釀酒技術的證據，研究人員表示，這些發現為古代近東世界帶來更多「比我們以為更奇特、更複雜」的線索。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法