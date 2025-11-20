為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    歐盟推6354億國防計畫 加快軍力部署邊界機動性

    2025/11/20 10:22 編譯謝宜哲／綜合報導
    歐盟19日推出1項新國防計畫，旨在一旦發生衝突，將允許戰車和部隊更快部署到歐盟各個邊界。（路透）

    歐盟19日推出1項新國防計畫，旨在一旦發生衝突,將允許戰車和部隊更快部署到歐盟各個邊界。（路透）

    歐盟19日推出1項新國防計畫，旨在一旦發生衝突，將允許戰車和部隊更快部署到歐盟各個邊界。

    根據《美聯社》報導，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟一直警覺關注在其東部邊界附近爆發的全面戰爭。近幾個月來隨著歐盟疲於應對與俄羅斯有關的無人機入侵事件，這種緊張情緒有增無減。

    歐盟國防專員庫比柳斯（Andrius Kubilius）表示，歐洲情報機構警告稱，俄羅斯可能在未來3到4年內攻擊歐盟，或者試探北約第5條款的保障。該條款規定，對任何成員國的攻擊都等同於對所有成員國的攻擊。

    對此，歐盟執委會提出新軍事機動性方案，將投資176.5億歐元（約台幣6354.3億元）用於500個被認定為交通瓶頸的地點，例如目前無法處理重型車輛的橋樑、港口和隧道。

    在衝突或災難發生時，緊急預案將立即啟動。武裝部隊在緊急情況下將享有優先使用機場、公路和鐵路等基礎設施的權利，並且某些領域（例如危險品運輸）的現行法規將被取消，允許軍隊或私營國防公司使用。

    歐盟執委會主席馮德萊恩19日在X上網站稱，軍事機動方案將增強歐洲的戰備能力和在危機中迅速行動的能力。

    歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，增加國防開支或許可避免戰爭。她說「如果我們（歐盟）提高防禦能力和戰備水平，那俄羅斯就不會發動攻擊，因為我們並不軟弱。」

