中國偷拍塑造日本官員被教訓 王丹：歷史教科書級「文明與野蠻」

金井正彰18日赴北京與劉勁松等人會晤，中國央視釋出會後劉勁松以「雙手插口袋」輕蔑姿態送客的照片，引發討論。（路透）

為緩解高市早苗「台灣有事」發言後的中日緊張情勢，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰18日赴北京與中國外交部亞洲司長劉勁松會談。會後《央視》發布兩人步出外交部的短片，其中劉勁松雙手插口袋、態度輕蔑，金井正彰低頭的畫面迅速在中國社群瘋傳，外界認為是刻意羞辱日方。但金井當時其實是在聆聽口譯，並非示弱。對此，中國社運人士王丹表示，這是一張歷史教科書式的照片，可以放到小學課本中，叫做「文明與野蠻」。

王丹昨（19）日在臉書轉貼該畫面，形容這是一張歷史教科書式的照片，可以放到小學課本中，叫作「文明與野蠻」，並強調這張照片以形象地告訴外界，自由社會與中共的衝突，表面上看是制度的衝突，意識形態的衝突，但實質上，是文明與野蠻的衝突。

網友紛紛在留言區回應：「比這個更野蠻的是那些看圖說故事的粉紅」、「某些人妄想症發作」、「中共剪裁鏡頭就是為了編故事，看圖說話，小粉紅興奮」、「到底是有多自卑，連這種豆腐也要吃，真的很丢臉！」、「民主制度講文明，專制制度耍野蠻，文明、野蠻是現像，制度是根源」。

