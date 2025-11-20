一系列衝擊！中國國企員工被迫取消日本行 愛知縣飯店遭千人臨時取消

日本觀光客，示意圖。（歐新社）

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論，引爆中國強烈反彈。除了官媒連日批判、官方發旅遊警示外，多項「非正式報復」也陸續上路，從國有企業員工到旅行團紛紛退訂行程，在日本各地飯店掀起一系列中國遊客大規模取消潮。

綜合外媒報導，多名中國公部門與國企員工近日爆料，單位近來頻繁要求員工撤回赴日行程。一名武漢國企工程師透露，他原已獲批11月底前往大阪旅遊，卻在18日接到行政單位來電，要求取消行程。雖然機票與住宿費順利退回，但簽證費無法退，他只得重新規畫突如其來的假期。

請繼續往下閱讀...

北京一家公立醫院的男護理人員也表示，他原訂本週末出發赴日旅遊，但文旅部發布警示後，主管要求他取消旅程。他月薪僅約4000人民幣，由於透過國外平台訂房，大部分費用無法退款，損失近6000人民幣。他坦言曾想「偷偷出國」，但一旦被主管發現風險太高，只能作罷。

近兩天，中國社群平台「小紅書」上已有數十名用戶指出，他們的政府機關主管已要求他們取消赴日計畫。北京一名國營科研機構員工也稱，他預計12月赴日，但主管遲遲不批准申請，等同於變相禁止。

日本旅宿業者也感受到衝擊。愛知縣蒲郡市一家老字號飯店表示，16日開始接獲大批中國旅行團取消通知，目前已超過28團、約千人退訂。社長竹內惠子透露，對方多以「中國政府要求」為由希望免取消費，讓業者左右為難。由於該飯店有半數客源來自中國，她坦言對接下來的營運相當憂心。

