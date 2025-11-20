為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    連續21年！ 聯大第三委員會通過「北韓人權決議案」

    2025/11/20 12:54 即時新聞／綜合報導
    聯合國大會第三委員會19日召開會議，以協商一致的方式連續第21年通過「北韓人權決議案」。（路透資料照）

    聯合國大會第三委員會19日召開會議，以協商一致的方式連續第21年通過「北韓人權決議案」。（路透資料照）

    聯合國大會第三委員會19日在美國紐約總部召開會議，以協商一致的方式連續第21年通過「北韓人權決議案」，譴責平壤廣泛且有組織地侵犯人權。南韓政府以共同提案國身分參與，是李在明政府上任後首次提出該人權決議案。

    韓聯社報導，新決議案內容與往年基本一致，聚焦嚴峻的北韓人權問題，涵蓋敦促北韓採取人權改善措施的內容。決議案對北韓嚴重侵犯人權、對侵權和濫權行為的不負責態度深表憂慮，並譴責朝方將資源過度用於非法研發核武和彈道飛彈，而非居民福利。決議案還強調北韓參與對話的重要性。

    決議案新增了鼓勵各成員國和聯合國機構積極支援公民社會展開改善北韓人權活動的內容。決議案還對由聯合國人權事務高級專員辦公室所發布、反映2014年以後北韓人權狀況的報告表示歡迎，並敦促北韓和各成員國落實報告書的建議事項。

    新決議案由韓美日等61個成員國共同提案，將於下月被提交至聯大全體會議進行表決。南韓外交部就聯大第三委員會通過北韓人權決議一事發表立場，稱政府將繼續與國際社會一致，推動北韓居民的人權狀況得到實質性改善。

