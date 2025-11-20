烏克蘭副檢察長：俄羅斯指揮官涉大規模屠殺平民

2022年俄軍全面入侵烏克蘭初期，曾佔領布查鎮逾1個月後撤出，並將平民屍體隨意棄置街頭。（美聯社）

烏克蘭政府證實，已確認1名俄羅斯指揮官為2022年基輔市郊布查鎮（Bucha）屠殺事件的嫌疑人，並稱這是查明俄軍大規模處決平民背後指揮體系的重要一步。

路透報導，2022年俄軍全面入侵烏克蘭初期，曾佔領人口約3萬7000人的布查鎮逾1個月後撤出，除將平民屍體隨意棄置街頭，據烏克蘭官員稱，布查鎮的亂葬崗更發現了450多具受害者屍體，周邊地區也有數百人喪生。

烏克蘭檢察官先前已就布查案對數十名俄羅斯士兵發出嫌疑通知書，最新發出的通知書則是首度針對俄軍指揮官。

烏克蘭副檢察總長李希成科（Andrii Leshchenko）在一份最新聲明中表示，「向俄羅斯武裝部隊某指揮官寄送嫌疑通知書，代表著發生在布查系統性、大規模戰爭罪行的正義進程邁出了至關重要的一步」。

長期協助收集戰爭罪行證據的非營利組織「全球權利合規協會」（Global Rights Compliance）則在同份聲明中提及了涉案俄羅斯指揮官的姓名。

「證據表明，尤里·弗拉基米羅維奇·金（Yurii Vladimirovich Kim）涉嫌指揮麾下部隊在布查故意實施17起殺戮事件，和4起虐待事件，負有刑事責任」。

聲明稱，尤里·金當時在俄羅斯空降軍第76師擔任排長。全球權利合規協會的法律顧問皮齊（Jeremy Pizzi）證實，尤里·金目前未被烏克蘭當局拘捕。

證據顯示，尤里·金曾多次下令部屬追捕、傷害和殘殺被指控支持或協助烏克蘭部隊的非武裝人員，並在屠殺平民事件發生後，命令士兵焚燒屍體試圖掩蓋罪行。

克里姆林宮並未對事件發表回應，僅持續將布查事件描述為「一場陰謀和騙局」。

