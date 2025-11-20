為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏克蘭副檢察長：俄羅斯指揮官涉大規模屠殺平民

    2025/11/20 10:17 即時新聞／綜合報導
    2022年俄軍全面入侵烏克蘭初期，曾佔領布查鎮逾1個月後撤出，並將平民屍體隨意棄置街頭。（美聯社）

    2022年俄軍全面入侵烏克蘭初期，曾佔領布查鎮逾1個月後撤出，並將平民屍體隨意棄置街頭。（美聯社）

    烏克蘭政府證實，已確認1名俄羅斯指揮官為2022年基輔市郊布查鎮（Bucha）屠殺事件的嫌疑人，並稱這是查明俄軍大規模處決平民背後指揮體系的重要一步。

    路透報導，2022年俄軍全面入侵烏克蘭初期，曾佔領人口約3萬7000人的布查鎮逾1個月後撤出，除將平民屍體隨意棄置街頭，據烏克蘭官員稱，布查鎮的亂葬崗更發現了450多具受害者屍體，周邊地區也有數百人喪生。

    烏克蘭檢察官先前已就布查案對數十名俄羅斯士兵發出嫌疑通知書，最新發出的通知書則是首度針對俄軍指揮官。

    烏克蘭副檢察總長李希成科（Andrii Leshchenko）在一份最新聲明中表示，「向俄羅斯武裝部隊某指揮官寄送嫌疑通知書，代表著發生在布查系統性、大規模戰爭罪行的正義進程邁出了至關重要的一步」。

    長期協助收集戰爭罪行證據的非營利組織「全球權利合規協會」（Global Rights Compliance）則在同份聲明中提及了涉案俄羅斯指揮官的姓名。

    「證據表明，尤里·弗拉基米羅維奇·金（Yurii Vladimirovich Kim）涉嫌指揮麾下部隊在布查故意實施17起殺戮事件，和4起虐待事件，負有刑事責任」。

    聲明稱，尤里·金當時在俄羅斯空降軍第76師擔任排長。全球權利合規協會的法律顧問皮齊（Jeremy Pizzi）證實，尤里·金目前未被烏克蘭當局拘捕。

    證據顯示，尤里·金曾多次下令部屬追捕、傷害和殘殺被指控支持或協助烏克蘭部隊的非武裝人員，並在屠殺平民事件發生後，命令士兵焚燒屍體試圖掩蓋罪行。

    克里姆林宮並未對事件發表回應，僅持續將布查事件描述為「一場陰謀和騙局」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播