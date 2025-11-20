「台灣有事論」引發中日緊張 矢板明夫：高市早苗絕不會撤回！

高市早苗對於「台海有事」立場堅定，讓中國連連跳腳。（法新社）

中日關係緊張近日引發外界關注，資深媒體人黃暐瀚發文表示，針對高市首相會不會迫於壓力，撤回「台灣有事」言論？印太戰略智庫執行長矢板明夫在接受他訪問時直言「絕對不會！」並指高市是「謀定而後動」，不會因為壓力而改口，且中國外交官的言行也讓高市內閣民調暴增，高市不僅不會在短時間內就下台，甚至可能會在明年去靖國神社參拜。

黃暐瀚在臉書發文指出，隨著中日關係越來越緊張，高市首相會不會迫於壓力，撤回「台灣有事」言論？他表示矢板明夫在接受他訪問時直言「絕對不會！」

黃暐瀚表示，矢板明夫說，理由很簡單，因為11月7日在國會詢答之前，高市內閣其實早已收到提問（幕僚會先擬答），高市首相很明顯是想趁著NHK全國播送的機會，要把這個話題講得清楚明白。高市的回答，比安倍前首相更進「三步」，用首相身份，在國會表述，並且連台海遭軍事封鎖，都算成「存立危機事態」。

既然是「謀定而後動」，自然不會因為壓力而改口，儘管現在中日關係緊張，但中國外交官的言行（薛劍斬首、劉勁松手插口袋），反而幫助高市內閣民調暴增！在日本民眾的力挺之下，矢板明夫認為高市不可能在短時間內就下台（外界常有預測，半年下台之說），甚至明年8月「終戰日」，還很可能會去靖國神社參拜。

黃暐瀚也提到，矢板明夫認為，觀光、水產等制裁，將後續令日本國內造成影響的產業不滿，民調也有可能會下滑，只是目前「第一位女首相」高市早苗，正受到日本民眾的支持，中方「撤回言論」的要求，高市絕對不會接受。

黃暐瀚在文末也補充，由於高市早苗與矢板明夫都是松下政經塾的塾生，矢板明夫透露，對著國旗敬禮與目送賓客至目視不能見為止，是松下政經塾的傳統與教導，高市首相為什麼對著南韓的太極旗鞠躬，就是因為過去的訓練。

