    首頁 > 國際

    美準聯合國副大使：阻北京於國際組織強推中共敘事

    2025/11/20 09:57 中央社
    資深媒體人、前美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）獲總統川普提名為美國駐聯合國（UN）副大使，今天上午出席參議院外交委員會舉行的任命聽證會。（美聯社）

    資深媒體人、前美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）獲總統川普提名為美國駐聯合國（UN）副大使，今天上午出席參議院外交委員會舉行的任命聽證會。（美聯社）

    美國駐聯合國副大使提名人布魯斯今天表示，上任後將阻止北京強加中共敘事、為自身政治目的犧牲他國利益。「國際調查記者聯盟」今年追查發現，中國濫用聯合國及國際刑警組織打壓異見人士，鎮壓手段已延伸至全球。

    資深媒體人、前美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）獲總統川普提名為美國駐聯合國（UN）副大使，今天上午出席參議院外交委員會舉行的任命聽證會，書面證詞提到前述承諾。

    布魯斯寫道，如果自身人事案過關，將致力阻止中國試圖將中共的敘事強加於聯合國及更廣泛的多邊體系。「我也會與夥伴合作，反對中國為推進自身經濟、政治和安全利益而損害他國和美國利益的企圖」。

    中國滲透及利用國際組織是「國際調查記者聯盟」（ICIJ）的調查重點之一。在與全球42家媒體夥伴合作，耗時10個月，採訪23個國家後，ICIJ今年4月公布「中國箭靶：跨國鎮壓如何滲透全球體系」調查報告。

    報告提到聯合國會議中荒謬的一幕。今年3月13日，人權理事會第58屆會議期間，其中一場會議由被人權團體視為「官辦非政府組織」（GONGO）的中國民間組織國際交流促進會舉辦，聚焦「婦女權利」。

    報告寫到，8名發言者輪流恭賀中國為促進婦女權利所採取的各項積極措施，完全沒有任何批評。與會者寥寥無幾，只有中國派出大批代表團，龐大的中國官方代表團占據所有前排座位。會議1小時後結束，與會人士毫無機會提問。

    「國際調查記者聯盟」指出，2018年來，中國在聯合國登記的非政府組織數量倍增。在106家來自中國、香港、澳門和台灣的聯合國認證非營利組織中，多達59家與中共密切相關。

    美國與中國在詮釋聯合國大會第2758號決議上的角力，則與台灣高度相關。

    聯合國大會1971年通過2758號決議，表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，將台灣鎖進內政議題，大力壓縮台灣參與聯合國體系的空間。

    美國近年開始檢視這項影響台灣深遠的決議，國會也陸續提出法案，強化第2758號決議不涉台的論述。今年5月聯邦眾議院口頭無異議通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），要求美國運用影響力及話語權，抵抗北京在國際組織扭曲涉台決議的行為。

