為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    羅浮宮遭竊暴露安全漏洞 明年底前增百支外部監視器

    2025/11/19 22:32 中央社
    羅浮宮遭竊暴露安全漏洞，館長戴卡赫表示，明年底前增百支外部監視器。（路透）

    羅浮宮遭竊暴露安全漏洞，館長戴卡赫表示，明年底前增百支外部監視器。（路透）

    法國羅浮宮博物館館長戴卡赫（Laurence Des Cars）今天表示，館方將在2026年底前增設100支外部監視器，以加強維安，這是上月一起轟動竊案後推出的安全措施之一。

    路透社報導，戴卡赫在國民議會（National Assembly，法國國會下議院）聽證會上也指出，館方將與巴黎警方加強合作，計劃在羅浮宮園區內設立「先進警察局」。

    10月19日白天，四名竊賊闖入館內，盜走價值1億零200萬美元的珠寶，這起搶案讓外界質疑這座全球參觀人次最多的博物館，是否真能守護其豐富館藏。

    目前已有四名涉案嫌疑人遭到起訴，不過失竊的寶物至今尚未尋回。

    官員已坦承，館方外牆監視器覆蓋不足，涉案陽台也未裝設監視設備。

    案發後，法國官員表示，羅浮宮將於年底前增加多項安全措施，包括防入侵裝置，以及鄰近公路上的防車輛衝撞護欄。

    法國審計法院（Cour des Comptes）上月發布報告指出，羅浮宮難以更新基礎設施的問題，部分肇因於藝術品購置支出過高。

    不過戴卡赫向國會議員表示：「我完全承擔這些購藏決策的責任，這是我們國家及館藏的驕傲。羅浮宮的工作不應被視為與國家藏品擴充牴觸。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播