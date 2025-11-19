高市在台灣問題展現強有力領導 英前首相特拉斯：足為英國榜樣

英國前首相特拉斯（Liz Truss）19日在X平台發文，稱讚日本首相高市早苗「在台灣問題上，展現出強有力的領導作用。這應該成為英國的榜樣」。（擷取自特拉斯Ｘ平台）

日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」表態，引發中國強烈不滿，更發動一系列反制行動，要求她收回言論，但日本官員重申，並無撤回發言的打算。對此，英國前首相特拉斯（Liz Truss）19日在X平台上，擷取英國《每日電訊報》（The Telegraph）18日報導的截圖，並發文說，「很高興看到日本在台灣問題上，展現出強有力的領導作用。這應該成為英國的榜樣」。

高市早苗7日在日本眾議院預算委員會答詢時表示，如果中國對台灣發動侵略，即所謂的「台灣有事」，根據情況發展，可能構成日本行使「集體自衛權」的「存立危機事態」。這是日本現任首相第一次針對「台灣有事即日本有事」做出明確表態。

高市早苗的這番言論，立即引發中國跳腳，除了中國駐大阪總領事薛劍在社群平台發言，「我們別無選擇，只能毫不猶豫地斬斷那骯髒的脖子」，為這起風波添柴火，北京當局之後祭出一系列反制措施，包括在黃海舉行實彈演習，建議國民不要到日本旅遊，停止日本水產品進口，以及在日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰赴北京協商時給其「穿小鞋」等，並透過官方喉舌用極其粗暴的言論批評高市早苗和日本，目標就是要求高市早苗收回上述發言。

但日本政府發言人木原稔在例行記者會上重申，日本政府一貫主張，台灣相關議題透過對話和平方式解決，這個立場並未改變。

《每日電訊報》18日發表題為「日本鐵娘子向中國挑起爭端」（Japan's Iron Lady Picks fight with China）的報導，英國前首相特拉斯擷取該報導的截圖上傳至X平台上，並發文說，「很高興看到日本在台灣問題上，展現出強有力的領導作用。這應該成為英國的榜樣」。

目前特拉斯的這篇發文已有近68萬人次瀏覽，有網友留言，「日本正確地認識到，模擬兩可無異是與北京達成自殺協議。左派及其企業遊說集團幾十年來一直綏靖中共，妄圖用金錢換取和平。日本的舉動證明，實力才是習近平唯一尊敬的貨幣。英國和美國必須摒棄幻想，立即（與中共）劃清界線。」

